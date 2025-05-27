Dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan oyunu olan Minecraft'ı nereden ve kaç TL'ye satın alabileceğinize dair tüm detayları listeledik.

Minecraft kaç TL diye merak eden oyun tutkunları için bu içeriğimizde Minecraft fiyatlarını ve satın alma adımlarını ayrıntılı bir şekilde ele alıyoruz. Türkiye’de en güncel fiyat bilgilerini öğrenerek oyuna hızlıca sahip olabilirsiniz.

Minecraft'ın farklı sürümleri ve platform seçenekleri mevcut. Hatta hem Java hem de Bedrock Edition’ı tek bir pakette sunan Deluxe sürümü de son dönemde kullanıcıların en çok tercih ettiği versiyonlardan biri. Tabii farklı konsollar üzerinden de oyunu satın almanız ve oynamanız mümkün.

Minecraft fiyatları

Platform Fiyat Microsoft Store (PC) - (Java & Bedrock Edition) 509 TL Xbox Store (Xbox) - (Standart Edition) 339 TL Xbox Store (Xbox) - (Deluxe Collection) 499,99 TL PS Store (PlayStation) - (Standart Edition) 699 TL PS Store (PlayStation) - (Deluxe Collection) 1.049 TL Xbox Game Pass (PC & Xbox) - (Java & Bedrock Edition) 209 TL/ay

NOT: Fiyatlar zaman zaman kampanya ve indirimlere göre değişiklik gösterebilir.

Minecraft nasıl satın alınır?

Oyunu satın alacağınız platformu seçtiyseniz satın almak için Microsoft Store , Xbox Store veya PS Store 'a gidin.

, veya 'a gidin. Varsa hesabınıza giriş yapın, yoksa yeni hesap oluşturun.

Oyunun mağaza sayfasında yer alan paketlerden birini seçin. Standart sürüm sadece ana oyunu sağlarken, Deluxe Collection ekstra içeriklere erişmenize olanak tanıyor.

Satın alma işlemine ilerlediğinizde kart bilginizi girerek satın alımı tamamlayabilirsiniz.

Minecraft’ı tek seferlik mi satın alıyorum?

Evet. Oyunun hangi sürümünü satın alırsanız alın, ömür boyu oynayabilirsiniz.

Game Pass aboneliği ile Minecraft indirilebilir mi?

Evet. PC Game Pass veya Game Pass Ultimate aboneliğiniz varsa Minecraft’ı ek bir ücret ödemeden indirebilirsiniz.

Minecraft Üçlü Paket nedir?

Üçlü Paket; standart Minecraft oyununun yanında Minecraft Legends ve Minecraft Dungeons oyunlarını da içerir.

Yanlışlıkla satın aldım, nasıl iade ederim?

Microsoft Store, Xbox Store ve PS Store'dan yapılan dijital satın almalarda iade politikaları, satın aldığınız mağazanın resmî iade sayfasında yer alır. İadeler genellikle satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde yapılır.

Minecraft Java ve Bedrock arasındaki fark ne?

Java Edition mod desteği ve topluluk sunucularıyla öne çıkar. Bedrock Edition ise çapraz platform desteği ve daha akıcı performans sunar.