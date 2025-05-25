Şimdiye kadar birçok Xbox özel oyununu PlayStation'a da getiren Microsoft'un bunlara bir yenisini daha ekleyeceği iddia edildi. İddiaya göre yakında Starfield da PS5 için sunulabilir.

Xbox, son yıllarda “çoklu platform” stratejisiyle ilerlemeye başlamış ve Indiana Jones’tan Forza Horizon 5’e kadar kadar birçok özel oyununu en büyük rakibi PlayStation için de sunmaya başlamıştı. Bu yaklaşımın önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve daha fazla Xbox oyununun PS’ye gelmesi bekleniyordu.

Şimdi ise bu konuda hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Sızıntılarıyla bilinen Nate The Hate isimli kişinin paylaşımına göre en büyük Xbox özel oyunlarından biri olan Starfield, yakında PlayStation 5’e gelecek.

Starfield bu yıl içinde PlayStation 5’e gelebilir

Kaynağın edindiği bilgilere göre Microsoft, Starfield’ı PS5’e getirmek için kolları sıvadı ve bu yıl içinde bir duyuru yapmayı planlıyor. Ne zaman olacağına dair bir bilgi vermese de “çok yakında” olabileceğini ifade etmiş. Summer Game Fest veya Xbox Showcase etkinlikleri yaklaşıyor. Belki o zaman duyuru yapılır. Tabii ki bir iddia olduğunu unutmamak gerek. O yüzden kesin gelecek diyemeyiz.

Starfield’ın PlayStation’a gelmesi pek şaşırtıcı olmayacaktır. Daha önce de bu oyunla ilgili benzer iddialar ortaya atılmış ancak bir türlü gerçeğe dönüşememişti. Eğer yeni iddia doğruysa yakında geldiğini görebiliriz. Xbox oyunlarının PS’de çok başarılı olduğunu ve her ay en çok oynananlar listelerinde üste çıktığını biliyoruz. Bu yüzden Starfield için de aynı senaryo yaşanabilir ve Microsoft için iyi bir hamle olabilir.

Ertelemelerin ardından 2023 yılında piyasaya çıkan Bethesda imzalı Starfield, uzay temalı aksiyon RPG türündeki bir yapımdı. Oyunculardan karışık yorumlar alan bu yapımda; kendi karakterinizi oluşturup yıldızların arasında insanlığın en büyük gizemlerinden birine yanıt arıyorsunuz.