PUBG yapımcısı KRAFTON imzalı oyun olan Thunder Tier One, aradan geçen dört yılın ardından tamamen ücretsiz oldu.

Rekorlar kıran PUBG'nin arkasındaki ekip KRAFTON'un geliştiriciliğini üstlendiği taktiksel oynanışa sahip ve izometrik bakış açısıyla oynanan oyunu Thunder Tier One, Steam'de kalıcı olarak ücretsiz oldu.

Esasında oyun çok da yeni değil. 2021 yılının Aralık ayında piyasaya sürülen Thunder Tier One, taktiksel askeri operasyonlar üzerine bir oynanışa sahipti. Çevrim içi eşli olarak arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz Thunder Tier One'ın normal fiyatı 19.99$ (780 TL) idi. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz.

KRAFTON imzalı Thunder Tier One artık ücretsiz

Geliştirici KRAFTON yayımladığı açıklamada bu kararı vermelerindeki sebep olarak oyuna daha fazla oyuncunun katılmasını istediklerini belirtirken, oyunu daha önce satın alan herkesin iade talebi oluşturabileceğinin de altını çizdi.

Thunder Tier One'ı geçmişte satın alan tüm oyuncular Steam Destek üzerinden, satın alma tarihlerine veya oynama sürelerine bakılmaksızın bir iade talebi oluşturabilecek.

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