2019'un ikinci haftasında maalesef az sayıda fragman yayınlandı. Bu yıl vizyona girecek ve bu hafta yayınlanan 6 yeni fragmanı derlediğimiz haberimize hoş geldiniz. Gelin bu heyecan verici fragmanlara birlikte göz atalım.

Henüz yılın başlarında olmamızdan dolayı az sayıda fragman paylaşılıyor fakat yakında bu sayıların yükselmesi bekleniyor. Gişe rekorları kırması beklenmese de bu hafta ilginizi çekebilecek 6 yeni fragman yayınlandı. Salonlarda vizyona girecek sinema filmlerinin yanı sıra 3 Netflix yapımına da ev sahipliği yapacak listede Kaptan Marvel'dan yeni bir fragman da bulunuyor. İşte bu haftanın fragmanları:

1. Kaptan Marvel

Geçtiğimiz iki haftada iki ayrı televizyon reklamı yayınlayan Marvel, bu hafta yeni bir televizyon tanıtımı daha yayınladı. Pazartesi günü yayınlanan fragmanda daha önce paylaşılmamış görüntülere de yer veriliyor. Film, 8 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek.

2. Hotel Mumbai

Mumbai'deki Taj Hotel'in uğradığı terör saldırısında hotel personelinin ve misafirlerin yaşadıklarını anlatan, dram türündeki filmde Armie Hammer, Jason Isaacs ve Dev Patel gibi isimler rol alıyor. Hotel Mumbai, 22 Mart'ta gösterime girecek.

3. IO

18 Ocak'ta seyirciyle buluşacak IO, bu haftanın Netflix yapımlarından biri. Anthony Mackie ve Margaret Qualley'in başrol oynadığı filmde, Dünya'da gelecekte yaşanacak bir felaketten sonra hayatta kalanların mücadelesi anlatılıyor.

4. Küçük

Yıllar önce vizyona giren Büyük (Big) filminin tam tersi olan Küçük (Little), güçlü bir kadının gençliğine dönüşünü ve başından geçenleri anlatıyor. Regina Hall ve Marsai Martin'in başrolde olduğu film, 12 Nisan'da seyircilerle buluşacak.

5. Polar

Listemizin 2. Netflix yapımı olan Polar, emekli olmak zorunda kalan bir suikastçinin hikayesini anlatıyor. Mads Mikkelsen'ın başrolde olduğu yapım, 25 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.

6. Velvet Buzzsaw

Listemizin son fragmanı, yine bir Netflix yapımı. Jake Gyllenhaal, John Malkovich, Rene Russo ve Tony Collette'in başrolde olduğu bu yapım, tablolar hakkında bir korku filmi. 1 Şubat'ta Netflix'de yayınlanacak olan yapımda, sanatın ticaret ile çatışması anlatılıyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanları henüz izlemediyseniz, bu fragmanlara aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haftalık fragmanları listelediğimiz bu haftaki haberimizin sonuna geldik. Filmler ve yeni yayınlanan fragmanları kaçırmak istemiyorsanız, takipte kalın çünkü önümüzdeki haftalarda sizlerle yeni yapımları paylaşmaya devam edeceğiz.