Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Hepsiburada ve Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte kahve makinesinden kulaklığa, oyuncu bilgisayarından akıllı saate kadar pek çok ürün yer alıyor.

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Rahatlık ve ses kalitesi açısından kullananlar tarafından oldukça beğenilen JBL C100SI Kablolu Kulaklık, bu hafta en çok tercih edilen kulaklar arasında bulunuyor.

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Hem oyun oynamak için hem de günlük işlerinizde kullanmak için oldukça uygun bir seçenek olan Casper Excalibur Taşınabilir Bilgisayar, Full HD görüntü kalitesine sahip 15.6 inç boyutundaki ekranı ile listemizde yer alıyor.

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Özellikle sıkça kaybolan eşyaları bulmak için oldukça pratik bir çözüm sunan Apple AirTag; küçük, yuvarlak ve hafif yapısıyla oldukça kullanışlı bir ürün.

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SilentTouch teknolojisi sayesinde %90 daha az gürültülü yazma ve tıklama sesine sahip olan Logitech MK295 Kablosuz Klavye Mouse Seti'nin, sıvı dökülmelerine karşı da dayanıklılığı bulunuyor.

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Farklı kahve türlerini evinde denemek isteyenler için ideal bir seçenek olan Philips LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi, dokunmatik ekranı ve kişiselleştirilebilir kahve ayarları sayesinde kullanıcılar tarafından oldukça beğeniliyor.

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120 Hz akıcı yenileme hızına ve 1.000 nit parlaklığa sahip 6,6 inç FHD+ Super AMOLED Infinity-O ekrana sahip olan Samsung Galaxy A35 5G Akıllı Cep Telefonu, 2 gün boyunca bağlantıda kalmanızı sağlayacak 5.000 mAh bataryası ile karşımıza çıkıyor.

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Geçen ay 500 adetten fazla satın alınan TP-Link TL-WA854RE N300 Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici, 300 Mbps'ye kadar veri aktarım hızı sunuyor.

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Sadece ekranı Wi-Fi’ye bağlayarak Netflix, YouTube ve diğer yayın hizmetlerinden faydalanabileceğiniz Samsung M7 Akıllı Monitör, monitörler içinde bu hafta en çok satın alınan ürünler arasında zirvede yer alıyor.

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Güçlü emiş gücü ve gelişmiş sensör teknolojisi ile karşımıza çıkan Xiaomi Robot Vacuum S10+ Robot Süpürge, akıllı navigasyon sistemi ile odalar arasında etkili bir şekilde dolaşır.

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Sağlık uygulamaları, fitness takibi, egzersiz modları, akıllı bildirimler ve uzun pil ömrü ile kullanıcıların günlük aktivitelerini takip etmelerini sağlayan Huawei Watch Fit 3, 1.74 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı ile en çok satan ürünler arasında yer alıyor.

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