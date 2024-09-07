Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte kulaklıktan termosa, tıraş makinesinden oyuncu klavyesine kadar pek çok ürün yer alıyor.

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Yüksek performanslı donanımları ve geniş dijital depolama kapasitesi ile oyunseverlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak olan Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu, bu hafta en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

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Geniş 16,1 inç ekran, Full HD (1920x1080) çözünürlük ve IPS panel teknolojisi ile canlı görüntüler sunan HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar, oyun bilgisayarı arayanların en çok tercih ettiği ürün olarak karşımıza çıkıyor.

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Haftasonu aktivitelerinden günlük kullanıma kadar her durumda içeceklerinizi istediğiniz sıcaklıkta tutabileceğiniz Stanley Klasik Vakumlu Termos, üstün yalıtım teknolojisi ve sağlam yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Güçlü Wi-Fi sinyali, geniş kapsama alanı ve çeşitli bağlantı seçenekleri ile ev veya ofis kullanımı için ideal bir seçenek olan TP-Link Archer VR400, yüksek hızda internet bağlantısı sunuyor.

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Hem ıslak hem de kuru yüzüylerde kullanıma uygun bir şekilde tasarlanan Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti, kendiliğinden bilenen ve yağlama gerektirmeyen bıçaklarıyla ilk günkü keskinliğini korur.

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2K görüntü kalitesi ve 360° dönüş kabiliyeti sayesinde tek bir kamerayla odanın her köşesini izleyebileceğiniz TP-Link Tapo C210, kamera üzerinden sesli iletişim kurabilmenize de olanak sağlıyor.

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Yüksek kaliteli ses, uzun pil ömrü ve multi-connect özelliği ile kullananlar tarafından tarafından oldukça beğeni toplayan JBL Tune 520BT Wireless Kulaklık, iyi bir fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

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Tek bir şarjla 2 günden fazla dayanan 5.000 mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy A24 Akıllı Cep Telefonu, sahip olduğu 6 GB RAM sayesinde çoklu görevlerde ve uygulama geçişlerinde sorunsuz bir performans sağlıyor.

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Eşyalarınızı kolayca takip etmenizi sağlayan, küçük ve taşınabilir bir takip cihazı olan Apple AirTag; kaybolan eşyalarınızı bulmak için sesli sinyaller veririrken yakınlık sensörü sayesinde de size doğru yeri gösteriyor.

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Oyuncular için tasarlanan, özelleştirilebilir ve konforlu bir deneyim sunan, aynı zamanda da dayanıklılığı ile ön plana çıkan Steelseries Apex 3; IP32 sertifikası ile olası sıvı kazalarına karşı ek bir güvenlik sağlıyor.

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