Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte dizüstü bilgisayardan kahve makinesine, cep telefonundan monitörüne kadar pek çok ürün yer alıyor.

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Intel Core i3-1115G4 işlemcisi ile günlük işlerinizi rahatça halletmenize olanak tanıyan HP 15 Dizüstü Bilgisayar, bu haftanın en çok tercih edilen bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor.

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Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 12 saate kadar soğuk, 8 saate kadar da sıcak tutabilen Stanley Go Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos; sızdırmaz kapak tasarımı ile güvenle yanınızda taşımanıza imkan sağlıyor.

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Sunduğu 2 TB depolama alanıyla fotoğraflar, müzik ve videolar dahil olmak üzere büyük miktarda veri depolamanızı yardımcı olan Toshiba Canvio Partner HDD; düşmelere ve çizilmelere karşı korumalı yapısı ile listemizde yer alıyor.

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10 Gbps veri aktarım hızı ve 4K@60Hz HDMI çıkışı ile yüksek performans gerektiren işler için ideal bir seçenek olan Ugreen Uno USB C Hub, en çok satın alınan ürünler arasında yer alıyor.

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120 Hz akıcı yüksek yenileme hızı ve 1.000 nit parlaklığa sahip 6,6 inç FHD+ Super AMOLED Infinity-O ekranla karşımıza çıkan Samsung Galaxy A35 Akıllı Cep Telefonu, 2 gün boyunca şarj etmeden kullanabileceğiniz 5000 mAh bir batarya ile geliyor. Ayrıca toza ve suya dayanıklılıkta IP67 derecelendirmesi almış olan bu ürün, 5G desteği ile hızlı internet bağlantısı da sağlıyor.

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15,6 inç'e kadar olan dizüstü bilgisayarlar için rahatça sığabilecek entegre bir dizüstü bilgisayar bölmesi bulunan Lenovo B210 Sırt Çantası, su geçirmez kumaştan üretiliyor. Sırt çantaları arasında en çok tercih edilen bu ürün; günlük kullanımda, okul ve iş hayatında oldukça işinize yarayabilir.

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Ergonomik tasarımı, uzun pil ömrü ve yüksek hassasiyeti ile dikkatleri üzerine çeken Logitech M330; özellikle sessiz bir çalışma ortamı arayan kullanıcılar için ideal bir seçim olabilir.

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Entegre mikrofon ve sesli sohbet desteği ile iletişim kurmanın da mümkün olduğunu DualSense Kablosuz Kumanda, uzun pil ömrü ile kullananlar tarafından oldukça beğeni topluyor. Ayrıca oyun esnasında zemin değişiklikleri, düşüşler veya vuruşlar gibi detayları daha canlı bir şekilde deneyimlemenize de olanak sağlıyor.

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Bu hafta satın alınan oyuncu monitörleri arasında zirvede yer alan Samsung Odyssey G3; Eye Saver Mode ve Flicker Free teknolojileri sayesinde uzun süreli oyun seanslarında göz yorgunluğunu azaltıyor.

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Yüksek kalite, kullanım kolaylığı ve geniş içecek seçenekleri ile kahve tutkunları için iyi bir seçenek olan Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi; toplamda 20 sıcak ve soğuk içecek seçeneği sunuyor

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