Monitörler, oyun oynamaktan tut iş hayatımıza kadar birçok konuda ihtiyacımız olan ürünler. Bu yüzden de kullanıcılar için en iyi monitörleri bulmak büyük önem taşıyor. Biz de bu içeriğimizde piyasada satın alabileceğiniz en öne çıkan monitörlerin bazılarını derliyoruz.
Aşağıdan farklı fiyat segmentlerinden monitörlere ulaşabilirsiniz. Listeyi oluştururken kullanıcı yorumlarını, teknik özellikleri ve fiyatları dikkate aldık. Fiyat performans konusunda en öne çıkan monitörlerden oyun deneyiminizi arşa çıkaracak monitörlere kadar birçok farklı cihazı görebilirsiniz. Lafı uzatmadan gelin şu an satın alabileceğiniz en iyi monitörlere bir göz atalım.
Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF
- 24 ve 27 inç
- 165 Hz
- 1920x1080 (FHD)
- 1 ms tepki süresi
- LCD
- AMD FreeSync Premium
Fiyat performans konusunda öne çıkan monitör arayanların aklına ilk gelecek modellerden biri olan Samsung Odyssey G3, hem oyun hemde gündelik işlerde gayet yeterli performans sunabilecek bir ürün. Ürünün fiyatı, ekran boyutuna göre 4 bin TL ila 7.500 TL arasında değişiyor.
Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
AOC 24G4XE
- 24 inç
- 180 Hz
- 1920x1080 (FHD)
- IPS LCD
- 1 ms tepki süresi
Oyunculara özel olarak tasarlanan AOC markalı bu monitör, üst düzey performans için optimize edilmiş özelliğe sahip. HDR teknolojisi ile daha gerçekçi görüntü deneyimi yaşanabiliyor. 4500 TL civarındaki fiyatı da onu cazip kılan kısımlardan.
Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Monster Aryond A24 V1.1
- 24 inç
- 144 Hz
- 1920x1080 (FHD)
- 1 ms tepki süresi
Aryond A24 modeli, 4 bin TL civarındaki fiyatıyla fiyat performans tarafında öne çıkan bir model. 144 Hz yenileme hızı, ince çerçeveleri, Fast IPS panel, FHD çözünürlük, HDR10 desteği gibi özelliklere sahip.
Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
ASUS Tuf Gaming VG249Q3A
- 23,8 inç
- 180 Hz
- 1920x1080 (FHD)
- 1 ms tepki süresi
- FreeSync Premium
- Fast IPS
Tabii ki montiörlerden bahsetmişken ASUS modellerini eklemeden olmaz. En çok tercih edilen modellerden biri de Tuf Gaming VG249Q3A. 5 bin ila 5 bin 500 TL arasında fiyatlardan bulunabilen bu cihaz, oyun konusunda etkileyici bir deneyim sunuyor.
Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
GIGABYTE G24F-2
- 23,8 inç
- 180 Hz
- SS IPS
- 1920x1080 (FHD)
- 1 ms tepki süresi
- FreeSync Premium
Bütçesini biraz daha artırabilenler, GIGABYTE'ın 23,8 inç boyutundaki bu modeline yönelebilirler. 6 bin 600 TL civarlarında fiyatlara satılan bu monitör, özellikle oyun tarafında çok akıcı bir deneyim sunmasıyla kesinlikle tercih edilebilecek bir cihaz.
Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Dell G2724D
- 27 inç
- 165 Hz
- 2560x1440 (QHD)
- Fast IPS
- 1 ms tepki süresi
- FreeSync Premium
Bütçesini 10 bin TL'nin üzerine çıkaran kullanıcılar, Dell'in bu modelini tercih edebilirler. QHD çözünürlüğe sahip G2724D modeli keskin grafik ve gerçekçi ayrıntılarla iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Genel olarak da kullanıcılardan olumlu yorumlar almış.
Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
ViewSonic VX3218-PC-MHD
- 32 inç
- 1920x1080 (FHD)
- 180 Hz
- 1 ms tepki süresi
- Adaptive Sync
ViewSonic'in bu modeli de tam bir fiyat performans ürünü. 32 inçlik devasa ekranlı cihaz, 8-10 bin TL civarlarından fiyata bulunabiliyor. Hem iş hem de oyun konusunda gayet işinizi görebilecek bir monitör.
Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
LG UltraGear 27GR83Q
- 27 inç
- 2560x1440 (QHD)
- 240 Hz
- 1 ms tepki süresi
- IPS
Son olarak da LG'den bir model görüyoruz. QHD çözünürlüğe sahip 27 inçlik bu 240 Hz'e kadar yenileme hızı sunuyor ve oyuncuların her bir detayı yakalamasını sağlıyor. 13 bin TL civarına kadar çıkabilecek kişiler tarafından tercih edilebilir bir ürün.
Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.