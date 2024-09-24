Eğer yeni bir monitör almayı düşünüyorsanız doğru yere geldiniz. Farklı fiyat segmentlerinden öne çıkan monitörleri sizler için derledik.

Monitörler, oyun oynamaktan tut iş hayatımıza kadar birçok konuda ihtiyacımız olan ürünler. Bu yüzden de kullanıcılar için en iyi monitörleri bulmak büyük önem taşıyor. Biz de bu içeriğimizde piyasada satın alabileceğiniz en öne çıkan monitörlerin bazılarını derliyoruz.

Aşağıdan farklı fiyat segmentlerinden monitörlere ulaşabilirsiniz. Listeyi oluştururken kullanıcı yorumlarını, teknik özellikleri ve fiyatları dikkate aldık. Fiyat performans konusunda en öne çıkan monitörlerden oyun deneyiminizi arşa çıkaracak monitörlere kadar birçok farklı cihazı görebilirsiniz. Lafı uzatmadan gelin şu an satın alabileceğiniz en iyi monitörlere bir göz atalım.

Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF

24 ve 27 inç

165 Hz

1920x1080 (FHD)

1 ms tepki süresi

LCD

AMD FreeSync Premium

Fiyat performans konusunda öne çıkan monitör arayanların aklına ilk gelecek modellerden biri olan Samsung Odyssey G3, hem oyun hemde gündelik işlerde gayet yeterli performans sunabilecek bir ürün. Ürünün fiyatı, ekran boyutuna göre 4 bin TL ila 7.500 TL arasında değişiyor.

Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için ​buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

AOC 24G4XE

24 inç

180 Hz

1920x1080 (FHD)

IPS LCD

1 ms tepki süresi

Oyunculara özel olarak tasarlanan AOC markalı bu monitör, üst düzey performans için optimize edilmiş özelliğe sahip. HDR teknolojisi ile daha gerçekçi görüntü deneyimi yaşanabiliyor. 4500 TL civarındaki fiyatı da onu cazip kılan kısımlardan.

Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için ​buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Monster Aryond A24 V1.1

24 inç

144 Hz

1920x1080 (FHD)

1 ms tepki süresi

Aryond A24 modeli, 4 bin TL civarındaki fiyatıyla fiyat performans tarafında öne çıkan bir model. 144 Hz yenileme hızı, ince çerçeveleri, Fast IPS panel, FHD çözünürlük, HDR10 desteği gibi özelliklere sahip.

Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için ​buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ASUS Tuf Gaming VG249Q3A

23,8 inç

180 Hz

1920x1080 (FHD)

1 ms tepki süresi

FreeSync Premium

Fast IPS

Tabii ki montiörlerden bahsetmişken ASUS modellerini eklemeden olmaz. En çok tercih edilen modellerden biri de Tuf Gaming VG249Q3A. 5 bin ila 5 bin 500 TL arasında fiyatlardan bulunabilen bu cihaz, oyun konusunda etkileyici bir deneyim sunuyor.

Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için ​buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

GIGABYTE G24F-2

23,8 inç

180 Hz

SS IPS

1920x1080 (FHD)

1 ms tepki süresi

FreeSync Premium

Bütçesini biraz daha artırabilenler, GIGABYTE'ın 23,8 inç boyutundaki bu modeline yönelebilirler. 6 bin 600 TL civarlarında fiyatlara satılan bu monitör, özellikle oyun tarafında çok akıcı bir deneyim sunmasıyla kesinlikle tercih edilebilecek bir cihaz.

Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için ​buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Dell G2724D

27 inç

165 Hz

2560x1440 (QHD)

Fast IPS

1 ms tepki süresi

FreeSync Premium

Bütçesini 10 bin TL'nin üzerine çıkaran kullanıcılar, Dell'in bu modelini tercih edebilirler. QHD çözünürlüğe sahip G2724D modeli keskin grafik ve gerçekçi ayrıntılarla iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Genel olarak da kullanıcılardan olumlu yorumlar almış.

Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için ​buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ViewSonic VX3218-PC-MHD

32 inç

1920x1080 (FHD)

180 Hz

1 ms tepki süresi

Adaptive Sync

ViewSonic'in bu modeli de tam bir fiyat performans ürünü. 32 inçlik devasa ekranlı cihaz, 8-10 bin TL civarlarından fiyata bulunabiliyor. Hem iş hem de oyun konusunda gayet işinizi görebilecek bir monitör.

Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için ​buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

LG UltraGear 27GR83Q

27 inç

2560x1440 (QHD)

240 Hz

1 ms tepki süresi

IPS

Son olarak da LG'den bir model görüyoruz. QHD çözünürlüğe sahip 27 inçlik bu 240 Hz'e kadar yenileme hızı sunuyor ve oyuncuların her bir detayı yakalamasını sağlıyor. 13 bin TL civarına kadar çıkabilecek kişiler tarafından tercih edilebilir bir ürün.

Ürünü satın almak ve detaylı incelemek için ​buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.