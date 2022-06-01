Karşımıza çıktığı andan itibaren insanı içine çeken optik illüzyonlara bir yenisi daha eklendi. Bugün ortaya çıkan optik illüzyonda sabit duran bir kara delik hareket ediyormuş ve gittikçe büyüyormuş gibi görünüyor. Ancak işin aslı hiç göründüğü gibi değil.

Sosyal mecralarda sık sık karşımıza çıkan ve insanı içine çeken optik illüzyonlar hemen herkesin belli bir süre boyunca o sayfada takılı kalmasına sebep olur. Bugün ortaya çıkan bir illüzyonda sabit duran bir kara delik gittikçe büyüyormuş ve sanki bizi içine çekiyormuş hissi uyandırıyor.

Çoğu zaman eğlenceli olan ancak uzun süre bakıldığında sinir bozucu olabilen optik illüzyonlar, birçok sosyal medya uygulamasında karşımıza çıkmaya devam ediyor. Gördüğümüz şey ile gerçeğin çok farklı olduğu durumlardan biriyle karşı karşıyayız.

Kara delik beynimizi kandırıyor

Sıkça karşılaştığımız bu tür göz yanılmaları, genellikle ışık, renk ve geometrik şekiller kullanılarak meydana getiriliyor. Yukarıda görmüş olduğunuz optik illüzyonda da bir kara delik sanki bizi içine çekiyormuş, karanlık büyüyormuş hissiyatı uyandıran ancak sabit olan bir görüntü var.

Bir grup insana illüzyon gösterildiği ve kara deliği gördükleri anda göz bebeklerinin büyüdüğü tespit edildi. Delik size gösterdiğimiz şekilde olduğu zaman katılımcıların yüzde 86’sı karanlığın kendilerine doğru geldiğini ya da onları içine doğru çektiğini hissettiklerini ifade etti. Araştırmacılar, bunun sonucu olarak da fazla odaklanılan görselin katılımcıların göz bebeklerinin büyümesine sebep olduğunu aktardı. Delik beyaz ya da farklı bir renkte olduğunda ise katılımcıların göz bebekleri normal halinde kaldı.

Araştırmacılara göre hayali olarak gerçekleşen ve ileriye doğru gidiyormuş hissi uyandıran hareket olayı, muhtemelen zihnimizin bizi bir ortam değişikliğine hazırlama şeklidir. Parlak bir ortamdan karanlık tarafa geçişi algılayan görsel sistemimiz sanki görsel hareket ediyormuş gibi düşünmemize sebep oluyor.

Araştırmacılar göz bebeklerinin büyümesinin nedeni, görsel sinir ağımızın, doğrudan önümüze sunulan bilgiyi görmek yerine, bu bilginin gelecekte nasıl değişeceğini tahmin etmesinden dolayı gerçekleştiği şeklinde açıklıyor. Yani beynimiz bu görselin dışa doğru genişlediğini hayal ediyor ve buna göre tepki veriyor.