Take-Two Interactive, bugüne dek kaç adet GTA 5 satışı gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre şirket, GTA 5'ten milyarlarca dolar kazanmış durumda.

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, sektöre ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 2013 yılında hayatımıza giren ve bugün bile oldukça yüksek sayıda oyuncuya sahip olan GTA 5'in bugüne dek kaç kopya sattığı bir kez daha resmî olarak duyuruldu.

Take-Two'nun açıklamasına göre bugüne kadar 205 milyon adet GTA 5 satışı gerçekleştirildi. Bu rakama oyun içi alışverişler dahil değildi. Yalnızca buradan yola çıktığımızda Take-Two Interactive, sadece GTA 5'ten 12 milyar 300 milyon dolar para kazandı diyebiliriz.

Tüm GTA oyunları 435 milyon kopya sattı

Take-Two, GTA serisinin tamamına ilişkin de bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre piyasaya sürülmüş tüm GTA oyunları, bugüne dek 435 milyondan fazla sattı. Buradan; GTA 5'in tek başına diğer tüm oyunların neredeyse yarısı kadar sattığı sonucuna ulaşabiliriz.

GTA 5, video oyun dünyası için her zaman özel bir yere sahip olacak. Gelecek yıl piyasaya sürülecek GTA 6'nın GTA 5'i unutturup unutturmayacağını ise birkaç yıl sonra göreceğiz.