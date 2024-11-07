Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6 ile Borderlands 4'ün çıkış tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Borderlands 4'ün 2026'ya kalabileceğini düşündürüyor.

Tarihin en çok beklenen oyunlarından biri olan GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, GTA 6 ve Borderlands 4'ün çıkış tarihlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Take-Two CEO'su Strauss Zelnick'ti. Strauss Zelnick, iki oyunun da çokça beklendiğini ancak birbirlerine yakın bir tarihte piyasaya sürülmeyeceklerini söyledi. "Ne biz ne de bir başkası, büyük oyunları art arda yayımlamaz." diyen Take-Two CEO'su, böylelikle her iki oyunu da bekleyen oyuncular için oldukça net bir açıklama yapmış oldu.

Peki GTA 6 ne zaman çıkacak?

Daha önce yapılmış resmî bir duyuru olmasa da GTA 6, 2025 yılının sonbahar döneminde piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Yani herhangi bir erteleme durumu olmazsa. Borderlands 4'ün ise Nisan 2025 ila Mart 2026 aralığında piyasaya sürüleceği düşünüyor. Take-Two CEO'sunun açıklaması, Borderlands 4'ün 2026 yılına kayabileceğini gözler önüne seriyor. Çünkü GTA 6, daha erken bir tarihte duyuruldu.

GTA 6'nın çıkış tarihine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bundan ibaret. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.