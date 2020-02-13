Alman otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika için bekleyiş sürerken, Bulgaristan tarafından çok önemli bir açıklama geldi. Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, yatırım için hala yarışın içinde olduklarını ifade etti.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen, geçtiğimiz yılın sonlarında yaptığı açıklamada, 1.4 milyar euro değerindeki fabrika yatırımını Türkiye’ye yapacağını duyurmuştu. Fakat Türkiye’nin Suriye yönelik başlattığı askeri operasyonlar, bu planın ertelenmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında Reuters’a konuşan Volkswagen Üretim Şefi Andreas Tostmann, şu an için beklemede olduklarını ancak yatırım için alternatif lokasyonlar aramadıklarını ifade etmişti.

Dünya gazetesi tarafından aktarılan yeni bilgilere göre Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, Volkswagen’in henüz kesin karar vermediğini ve Bulgaristan’ın hala yatırım için en iyi koşullar sunan ülkeler arasında olmaya devam ettiğini ifade etti. Aldıkları sorumlulukları yerine getirmek için hazır olduklarını belirten Yanev, 2019 yılında 500 milyon leva değerinde 31 proje için yatırımcı sertifikası verdiklerini aktardı.

"Bulgaristan, yatırım için en iyi koşullar sunan ülkeler arasında"

Geçtiğimiz ekim ayında Volkswagen, Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş." adında bir şirket kurmuştu. Alman marka, Türkiye’deki fabrikasında Passat ve Skoda Superb modellerinin üretimini gerçekleştirmeyi planlıyor. 5 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrika, yılda toplam 300 bin adet otomobil üretme kapasitesine sahip olacak.

Alman ve Türk yetkililerin açıklamaları, fabrika yatırımı için yapılan görüşmelerin devam ettiği yönünde. Eğer süreç olumlu şekilde tamamlanırsa, fabrikanın inşaatına 2020 yılında başlanacak. 2022 yılında faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Orta Doğu ve Rusya için üretilecek araçların ihracaat merkezi olacak.