Tıklanması için tuzaklarla dolu şekilde kurgulanmış, konu hakkında neredeyse hiçbir net bilgi vermeyen, yanıltıcı clickbait başlıklara çözüm Bundle'dan geldi. Üstelik siz de okuyucular olarak sürecin aktif bir parçası olacaksınız.

Bir içerik üreticisi olarak başlık atarken dikkat ettiğim pek çok şey var. İlgi çekici olması, içeriği okumak için istek uyandırması, içeriğin ne hakkında olduğunu okuyucuya doğru şekilde aktarabilmesi ve en önemlisi okuyucuyu tuzağa düşürecek türden clickbait bir başlık olmaması gibi…

Bunlara aynı zamanda bir okuyucu olarak da dikkat ediyorum çünkü deneyimimi baştan sona etkiliyor. Fakat ne yazık ki clickbait başlık, internette her mecrada farklı formlarda karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu durumu değiştirip kullanıcı deneyimini öne koymak isteyen Bundle ise önemli bir adım atmış ve Bundle AI'ı geliştirmiş durumda.

Clickbait başlık mı gördünüz? Bundle AI'a raporlayın

Bundle AI, son dönemde hayatımıza giderek daha fazla alanda entegre olan generative AI teknolojisinin bir parçası olarak geliştirilmiş durumda. Çalışma mantığı ise basit.

Okuyucular clickbait olduğunu düşündükleri başlıkları raporluyor. Bundle AI gelen raporları başlık ve içerik bağlamını değerlendiriyor. Gelen raporlar ile giderek daha fazla öğrenen Bundle AI, içerikleri ve başlıkları değerlendirip yanıltıcı bir başlık olduğunu düşünürsek içeriği daha iyi anlatan, anlaşılır bir başlık hazırlıyor.

Burada kilit nokta, Bundle AI'ın örneklerle karşılaştıkça, yani clickbait başlıklar raporlandıkça gelişiyor oluşu. Haliyle okuyucuların da rolü önemli oluyor.

Konu hakkında ufak bir değerlendirme yapan Bundle kurucu ortağı Enes Danış, Bundle AI için “Yapay zekayı sadece kullanmak için kullanmadık; bir probleme çözüm bulmak, fayda yaratmak, okurlarımıza yolculuklarında gerçek bir iyileştirme yaşatmak istedik.” diyor.