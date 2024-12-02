Hollywood’un başarılı oyuncularından Burt Reynolds ile adını duyurmuş bir otomobil var ve dünyada sadece 3 adet üretildi.

Koleksiyoncular için bulunmaz bir nimet olan bu araç, neden ve nasıl 3 tane üretildi?

Aslında kendisiyle Reynolds’un düğününde tanıştık.

International Scout şasesi üzerine inşa edilen bu özel araç, Burt Reynolds ve Loni Anderson’ın düğününde görücüye çıktı.

Düğünlerde çiftlerin seçimlerinden çok daha farklı olan bu tercih, görenleri şaşırtmıştı. Çünkü Reynolds’un düğün arabası, özel yapımdı ve herhangi bir benzeri yoktu.

On yolcuya kadar taşıyabilen bu garip araba, güçlü bir V8 motora sahip. Boyutuna bakarsak aynı boyutlardaki araçlara nazaran oldukça güçlü bir performans sergiliyordu. Üstelik dört tekerlekten çekişle donatılmıştı ve bu da arazilerde kullanım sağlıyordu.

Reynolds’un düğününden sonra araç, boy göstermeye devam etti.

Beğeneni çok olan ve Stagecoach olarak da bilinen bu özel tasarım posta arabasının daha geçtiğimiz yıllarda 55.000 dolar başlangıç fiyatı ile açık artırmaya çıkarıldığını biliyoruz.

Biçilen fiyat ise tıpkı araç gibi şaşırtıcı. Çünkü hem özel tasarım hem de ünlü Hollywood oyuncusuna ait olmasının ederi aslında bundan çok daha fazlaydı.

Üç adet üretilen bu aracın geri kalan ikisi ise nerede bilinmiyor. Peki siz bu araba hakkında ne düşünüyorsunuz?

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