Alfa Romeo'nun Giulia modeli için "You Don't Need This Car" sloganını kullandığı reklam kampanyasını 2017 yılında Super Bowl etkinliği sırasında yayınlamıştı. Bu reklam, oldukça ses getirdi.

Çünkü reklamda Alfa Romeo'nun Giulia modeline “ihtiyacınız yok” gibi bir ifade yer alıyordu.

Peki koskoca marka, neden böyle bir reklam kampanyası yapmıştı?

Alfa Romeo, Giulia modeli için "You Don't Need This Car" (Bu Arabaya İhtiyacınız Yok) sloganını kullandığı bir reklam kampanyası gerçekleştirdi.

Bu reklama başta insanlar tarafından anlam verilemedi. Çünkü aracın teknik özelliklerinden ziyade sürüş deneyiminin duygusal yönlerine odaklanarak izleyicilere Giulia'nın sunduğu benzersiz hissi aktarmayı amaçlasa da amacının dışında bir anlam çıkartmak çok olasıydı.

Alfa Romeo'nun bu reklamı, aslında çok daha fazla anlam barındırıyor. Öncelikle reklamı hatırlamak için sizi şöyle aşağıya alalım:

Aslına bakarsanız reklam, gayet mantıklı bir şekilde işlenmiş.

Reklamda tüketicilere bu arabanın pratik bir ihtiyaçtan ziyade bir tutku, bir arzu nesnesi olduğu vurgulanıyor. Reklam, klasik araba reklamlarının aksine ürünün işlevsel faydalarını öne çıkarmaktan ziyade arabanın bir tutku, bir yaşam tarzı yansıması olduğunu açıkça ifade ediyor.

Giulia'nın reklamda zarif tasarımı, güçlü motor sesleri ve mükemmel işçiliği ön planda. Bu, arabanın sadece bir ulaşım aracından ziyade bir sanat eseri olduğu mesajını veriyor.

Markanın kendine olan güvenini gösteren çok güzel bir örnek.

"Bu arabaya ihtiyacınız yok" ifadesi, yanlış anlaşılma riski taşısa da Alfa Romeo'nun seçici bir müşteri kitlesini hedeflediğini gösteriyor. Yani daha kaba tabirle marka, hedef kitlesini çok açık bir şekilde dile getirmiş.

8 saatlik mesai ile yıllık izin bekleyen bir “kitleden” çok daha lüks tercihi olan kişilere ait bir marka olduğu mesajını inceden inceye veriyor.

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