Katlanabilir telefonlara rekabetçi markaların dâhil olmasının ardından Samsung da bütçe dostu bir telefon üzerinde çalışmalarını başlatıyor.

Samsung’un önümüzdeki yıl Galaxy Z Flip serisine bütçe dostu bir model getireceği iddia ediliyor. Son dönemlerde Motorola ve Nubia gibi markaların daha bütçe dostu katlanabilir telefonlar piyasaya sürmesinin ardından kullanıcılar katlanabilir telefonlara daha yüksek bütçeler ayırma alışkanlığını bırakmaya başladı. Samsung da tam da bu nedenle bu trende katılarak daha uygun fiyatlı bir katlanabilir model piyasaya sürmek istiyor.

Güney Koreli blog yazarı yeux1122’ye göre Samsung, 2025 yılında Galaxy Z Flip FE adını taşıyan bütçe dostu katlanabilir telefonunu piyasaya sürebilir. Henüz resmî bir çıkış tarihi belirtilmese de bütçe dostu yeni modelin Galaxy Z Flip 7 ile aynı dönemde tanıtılacağı düşünülüyor.

Bütçe dostu Galaxy Z Flip FE özellikleri neler?

Yeni modelin teknik özelliklerine dair kesin bilgiler olmasa da Galaxy Z Flip FE’nin bazı donanım özelliklerinden feragat etmesi bekleniyor. Örneğin yeni modelin daha eski bir amiral gemisi işlemciyle gelmesi, 256 GB yerine 128 GB’lık temel depolama alanına sahip olması ve mevcut modellere kıyasla daha düşük bir kamera ünitesi sunması muhtemel.

Samsung’un Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerinin düşük ön sipariş rakamları nedeniyle katlanabilir telefon pazarındaki stratejisini değiştirme arayışında olduğu bilinen bir gerçekti. ZDNet Korea’nın haberine göre şirketin bu yılki satış hedefleri, önceki beklentilerin de altına düşmüş durumda. Keza Samsung yetkilileri son kazanç çağrısında katlanabilir telefonların deneyimini daha fazla kullanıcıya ulaştırabilmek adına fiyat engellerini düşürme yollarını araştırdıklarını belirtmişti.

Bütçe dostu Galaxy Z Flip FE fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy Z Flip FE modelinin fiyatına dair de şimdilik net bir bilgi yok ancak bütçe dostu modeller arasında rekabet etmek amaçlanıyorsa, Motorola’nın Razr 2024 modelinin 699 dolarlık çıkış fiyatı göz önüne alındığında Samsung’un da benzer bir fiyat seviyesinde konumlandırılması sürpriz olmaz.

Peki sizin bütçe dostu Galaxy Z Flip FE modelinden beklentileriniz ne olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.