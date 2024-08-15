Microsoft’un PS5’e getireceği büyük Xbox oyununun hangi yapım olduğu henüz açıklanmadı. Merakla bekleniyor.

Microsoft, geçtiğimiz yıl başlattığı strateji doğrultusunda Xbox oyunlarını PlayStation platformuna taşımaya devam ediyor. Şimdi de başka bir Xbox oyununu PlayStation'a taşımaya hazırlanıyor. Söylentiler PlayStation kullanıcılarını şimdiden heyecanlandırdı!

Şu ana kadar Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush ve Sea of Thieves gibi oyunlar PlayStation'da yerini aldı. Ancak Microsoft, bu süreçte hangi oyunların taşınacağı konusunda net bir açıklama yapmamış durumda. Bu da oyun dünyasında birçok spekülasyonun ortaya çıkmasına yol açtı.

Oyun dünyasında büyük beklenti: Hangi yapım geliyor?

Bazı oyunseverler yeni oyunun Forza Horizon 5 olabileceğini düşünse de bu henüz doğrulanmadı. Microsoft, Xbox oyunlarının PlayStation'a taşınmasını hızlandırırken, oyuncuların hangi oyunların sırada olduğunu merakla beklediği bir dönem yaşanıyor. İddialara göre duyurulacak yeni oyun "büyük" bir yapım olacak. Söylentilere göre yeni oyun, 21 Ağustos 2024 Çarşamba – 25 Ağustos 2024 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek Gamescom 2024 etkinliğinde duyurulacak.

Xbox oyunlarının PlayStation'a taşınması, Microsoft'un oyun dünyasındaki stratejik hamlelerinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Hangi oyunun duyurulacağını görmek için sabırsızlanıyoruz, ancak bu adımların Xbox platformunun geleceği üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ediyor. Duyuru oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek mi, bunu zaman gösterecek.