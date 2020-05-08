Disney, büyük beklentiler oluşturan Büyük Hazine 3 filminin yanı sıra yeni bir Disney+ dizisi üzerinde de çalışıyor gibi görünüyor. Filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer, Büyük Hazine için bir Disney+ dizisinin geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.

Disney ve televizyon yapımcısı Jerry Bruckheimer bir süredir, Büyük Hazine serisinin yeni filmi üzerinde çalışıyor. Ancak seriyle ilgili çalışmalar bu kadarla kalmayacak. Bruckheimer, Büyük Hazine 3 filminin yanı sıra seriye dayanan bir Disney+ dizisinin de yolda olduğunu açıkladı.

Collider'a konuşan Jerry Bruckheimer, Büyük Hazine için bir dizi ve sinema filmi üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Nicolas Cage'in Disney+ dizisinde de Benjamin Franklin Gates rolünü oynayıp oynamayacağı belli değil, ancak dizinin daha genç bir oyuncu kadrosuna sahip olacağı belirtiliyor. Bruckheimer, ayrıca yeni filminin ilk iki filmle aynı oyuncu kadrosuna sahip olacağını söyledi.

Büyük Hazine'nin film ve dizi projesi gelişim aşamasında

Büyük Hazine 3'ün yönetmenliğini Jon Turteltaub üstlendi. Filmin senaryosunu ise Bad Boys for Life'ın yazarı Chris Bremner kaleme alıyor. Bruckheimer'ın yorumlarına bakılırsa hem Büyük Hazine Disney+ dizisi hem de üçüncü film henüz gelişiminin erken aşamalarında ve önlerinde epey yol var gibi görünüyor.

Bruckhemier, Büyük Hazine projelerinin geldiği noktayla ilgili, "Film versiyonu şu anda yazılıyor. Televizyon versiyonu da yapım aşamasında. Elimizde pilot bir senaryomuz ve gelecek bölümlerin bir taslağı var." şeklinde konuştu.

Her ikisi de Turtletaub tarafından yönetilen Büyük Hazine filmleri, tarihçi ve hazine avcısı olan Benjamin Franklin Gates'in maceralarını konu alıyor. Disney+ için en büyük soru, dizide Nicolas Cage'in rol alıp almayacağı. Disney+ dizisi daha genç bir oyuncu kadrosu hedefliyorsa bile, en azından Cage'e bir pilot bölümde akıl hocası rolü verilmesi fena olmazdı.