Disney, Marvel Studios'un projelerine yakın gelecekte devam etmesini beklemediğini açıkladı. Disney CEO'su, çekimlerin ne zaman yeniden başlayabileceğine dair herhangi bir tahminleri olmadığını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle sinema endüstrisi büyük bir darbe aldı. Dünya çapında tüm sinema salonları kapandı, heyecanla beklenen birçok film ertelendi ve halihazırda yapım aşamasında olan filmlerin çekimleri ertelendi. Sektörün geleceği belirsizliğini korurken, Disney'den kötü haber geldi.

Disney'in yeni CEO'su Bob Chapek, Marvel Studios'taki çalışmalar da dahil olmak üzere büyük ölçekli prodüksyonların yakın gelecekte çekimlere devam etmesini beklemediğini açıkladı. Chapek ayrıca çekimlere yeniden başlamak için herhangi bir zaman dilimi veremeyeceklerini belirtti.

Disney'in çekimlerin ne zaman başlayacağına dair tahmini yok

Disney CEO'suna şirketin gelir toplantısı sırasında büyük ölçekli prodüksiyoların ne zaman devam edeceği ve koronavirüs salgını sonrasında hangi koruyucu önlemlerin alınacağı soruldu. Chapek, "Büyük ölçekli prodüksyon anlamında, tema parklarımızda yaptığımız prodüksyonlarımızla aynı süreci yaşayacağız. Hem kendi çalışanlarımızı hem de bu yapımları yaparken bizimle ortak çalışan diğer film yapımcılarından sorumluyuz ve işleri garanti altına alıyoruz." şeklinde konuştu.

Chapek ayrıca çekimlerin yeniden başlama zamanı hakkında, "Bunu tam olarak ne zaman yapabileceğimiz konusunda hiçbir öngörümüz yok" dedi. Disney, bu açıklamayla ilk kez gelecekteki projeleri hakkında bu şekilde doğrudan ve karamsar açıklama yapmış oldu.

Disney daha önce kasım ayında vizyona girmesi planlanan Black Widow filminin ertelendiğini açıklamıştı. Diğer yandan ağustos ayında ekranlara gelmesi planlanan Falcon and Winter Soldier gibi Disney+ dizilerinin çekimleri de tamamlanamadı. Ayrıca Shang-Chi filmi ve çekimlerine geçtiğimiz ay başlanan Spider-Man 3 de ertelemelerden nasibini aldı.

Disney böylece Marvel hayranlarının sormaya korktuğu soruyu yanıtlamış oldu. Marvel projeleri, salgın kontrol altına alınana kadar bir süre daha ertelenecek gibi görünüyor.