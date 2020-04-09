Disney+, 5 Ayda 50 Milyon Aboneye Ulaşmayı Başardı

2024 yılına kadar 60 ila 90 milyon arasında aboneye ulaşmayı hedefleyen Disney’in yayın platformu Disney+, sadece 5 aylık sürede 50 milyon aboneye ulaşmayı başardı. Platform, hedefine ulaşmak için güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Walt Disney’in kurduğu eğlence imparatorluğu, son yıllarda sektörün en başarılı ve en güçlü markası hâline geldi. Elinde bulundurduğu Star Wars, Marvel gibi markaları oldukça iyi kullanan firma, son olarak da Disney+ adını verdiği kendi yayın platformunu kurmuştu.

Disney+ platformu, Kasım 2019’da faaliyetlerine başlamıştı. O dönemde firma, 2024 yılına kadar 60 ila 90 milyon arasında kullanıcıya erişmeyi planladığını açıklamıştı. Disney+, 5 aylık sürede 50 milyon kullanıcıya ulaştı.

5 ayda 50 milyon kullanıcı:

Koronavirüs salgını, internet kullanımını önemli şekilde değiştirdi. İnsanlar; toplantılarını internetten yapıyor, internetten eğitim alıyor ve internetle zaman geçiriyor. Bu dönemde yayın platformlarının kullanımında da artış görülüyor.

Disney+ platformu, şu anda oldukça kısıtlı bir bölgede hizmet veriyor olsa da insanların evlerine kapanmış olması, platforma olan ilgiyi artırmış durumda. Bu da Disney+’ın 5 aydaki performansını önemli şekilde geliştirdi.

Disney+ tarafından bugün yapılan açıklamaya göre platformda 50 milyondan fazla kullanıcı bulunuyor. Yayına başladığı ilk günde 10 milyon üye toplamayı başaran platform, bir süre teknik sorunlarla boğuşmuştu. Sonrasında hızlı şekilde ilerleyen Disney+, Şubat 2020’de 28 milyondan fazla üyeye erişmişti.

Disney+ abonelikleri %212 arttı:

Koronavirüs nedeniyle yayın platformlarına olan ilgi, artış göstermiş durumda. Yine de Disney+, rakipleri olan Hulu, Netflix gibi platformlardan çok daha hızlı şekilde büyüdü. Bu büyümenin salgın dışında sebepleri de var.

Disney+, ilk çıktığında çok kısıtlı bir bölgede hizmet veriyordu. Bugün bile platform her ülkeye açık değil. Yine de son haftalarda platform; Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, İspanya, İrlanda ve Hindistan’da hizmete açıldı.

Disney+ platformu, özgün içerikleri ve Mandalorian gibi popüler dizileri sayesinde dikkat çekmeyi de başarmıştı. Ne yazık ki bu platform, şu anda ülkemizde kullanılamıyor.