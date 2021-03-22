TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance, mobil oyun dünyasında Tencent'e dişli bir rakip olabilmek adına Mobile Legends'ın geliştiricisi olan Moonton’u 4 milyar dolara satın aldı.

Özellikle TikTok’un dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline gelmesiyle adeta bir internet devine dönüşen ByteDance, sosyal medyada yarattığı etkiyi mobil oyun sektörüne genişletecek bir hamlede bulundu. 22 Mart Pazartesi günü (bugün) yeni bir açıklamada bulunan ByteDance, Mobile Legends isimli League of Legends benzeri oyunun geliştiricisi Moonton Technology'yi satın aldığını duyurdu.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre ByteDance, Moonton’u satın almak için 4 milyar doları gözden çıkardı. Söz konusu satın alma, mobil oyun pazarında ByteDance ile bir başka Çinli internet devi olan Tencent'in kıyasıya bir rekabet içinde olacağını gösteriyor.

Mobile Legends'ın yeni sahibi olan ByteDance, Tencent ve Riot Games ile rekabet edecek

Moonton CEO'su Yuan Jing, satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Moonton Technology’nin ByteDance çatısı altında bağımsız bir şirket olarak faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. Yine de ByteDance, Tencent ile daha sıkı bir rekabet oluşturabilmek adına Moonton’un yeni projeleri üzerinde daha aktif bir rol oynamak da isteyebilir.

Bilmeyenler için; Moonton Technology, mobil oyun dünyasının en popüler MOBA oyunlarından Mobile Legends’ın arkasındaki şirket ve ByteDance, Mobile Legends ile Tencent'in Honor of Kings ve League of Legends: Wild Rift’e dişli bir rakip olabilir.

Şu an için ByteDance’in Moonton Technology’yi satın almasıyla ilgili detaylar bilinmiyor. Eski bir Tencent çalışanı tarafından kurulan Moonton ile Tencent’in de ilgilendiği ve hatta satın almak için bir teklifte bulunduğu biliniyordu. Görünen o ki ByteDance, satın alma ve yeni projeler konusunda Moonton’u ikna etme konusunda daha başarılı bir iş ortaya koydu.