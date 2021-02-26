TikTok'un sahibi ByteDance, ABD sınırları içinde açılmış olan 21 adet dava için 92 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Bu davalarda kullanıcı verilerini kar elde etmek amacıyla kullanmakla suçlanan TikTok, teklif kabul edilmesi durumunda suçlamalardan kurtulmuş olacak.

Reuters, son yılların en popüler sosyal ağı TikTok'un kurucu şirketi olan ByteDance'in, ABD'de açılan toplu davalar için 92 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Bu anlaşmayla birlikte ByteDance, bir yıldan daha uzun süredir devam eden toplu davalardan kurtulma imkanı yakalamış oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir sözcü, davaların çok uzun süredir devam ettiğini ve bu süreçten kurtulmak için bu anlaşmanın kabul edildiğini söyledi.

ABD'de açılan davalara göre TikTok yönetimi, gösterilecek reklamları belirlemek ve bundan kar elde etmek amacıyla, kullanıcıların verilerini kullanıyordu. Üstelik kullanılan bu veriler arasında kullanıcıların alışkanlıkları bir yana, biyometrik veriler bile bulunuyordu. Yapılan anlaşmanın mahkeme heyeti tarafından kabul edilmesiyle davalar düşmüş olacak.

"İddiaları kabul etmiyoruz"

TikTok sözcüsünün yaptığı açıklamalarda, suçlamalar net bir şekilde reddedildi. Ancak söz konusu iddialar sadece ABD'de değil, diğer ülkelerde de gündem olmuştu. Ayrıca TikTok'un çocukların güvenliğini de yeterince sağlamadığı ifade ediliyordu. Hatta Avrupa Tüketici Örgütü de kısa bir süre önce harekete geçti ve TikTok, Avrupa Birliği Komisyonu'na şikayet edildi. Şirket şimdilik ABD'deki kullanıcı gizliliği ile ilgili davalardan kurtulmuş olsa da Avrupa Birliği Komisyonu'nun ne tür bir karar alacağı, TikTok için daha kritik bir sürecin başlayabileceği anlamına geliyor.

Davanın avukatlarına göre TikTok'un ödemeyi kabul ettiği 92 milyon dolar, ABD'de açılmış benzer davalar arasındaki en yüksek tutar. Ancak bu konuda açılmış 21 davanın olduğu bilgisi, ByteDance'in dava başına yaklaşık 4,4 milyon dolarlık ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şimdi gözler, mahkeme heyetinin anlaşmayı kabul edip etmeyeceğine dair kararda...