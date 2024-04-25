ByteDance, TikTok'u satacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Fakat bu sefer de ABD'de kapatılması konuşuluyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Joe Biden’a ulaştırdığı yasa tasarısı, İsrail ve Ukrayna’ya desteğin yanında TikTok yasağını da içeriyordu. Biden’ın imzasıyla resmî olan karar, TikTok’un satılması veya yasaklanması için 9 aylık süreyi de başlatmış oldu. Bu süreçte mahkemeye başvuracağını belirten şirket, farklı iddialarla gündeme geldi.

Bunların en günceli, The Information’ın öne sürdüğü satılma iddiaları oldu. Söz konusu iddialar, ByteDance’in algoritma olmadan TikTok’u satmanın yollarını aradığını öne sürüyordu. Fakat şirket, kendi Toutiao platformu üzerinden bu iddiaları yalanladı. Şimdi de Reuters’dan farklı iddialar geldi.

“ByteDance, TikTok’u satmaktansa ABD’de kapatmayı tercih eder.”

Kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Reuters, yasal yolların tükenmesi durumunda platformun satılmayacağını söyledi. Bunun sebebi de TikTok’un bağlı olduğu algoritmaların ByteDance genelinde kritik role sahip olması olarak gösterildi. Bu da dolayısıyla satışı imkânsız kılıyor.

Algoritmanın teslim edilmesi ByteDance’i kökünden etkilese de ABD’de uygulamayı kapatmanın etkisi tahmin edebileceğimiz üzere büyük olsa da ölümcül değil. ByteDance’den konu hakkında resmî bir açıklama gelmedi. Tüm bunların temelinde ABD yetkililerin, Çin’in ABD vatandaşlarının verilerine erişmesinden endişe duyması yatıyor.

Söz konusu durum, sosyal medya devini zora düşürme konusunda ilk değil. Zira TikTok, 2020’de Trump’tan bile benzer bir darbe almış fakat süreç sonuçlanmayınca iş bu noktaya kadar ilerlememişti. Sizce ByteDance’in TikTok’u ABD’de kapatması nasıl sonuçlar doğuracak?