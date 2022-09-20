Çağrı merkezi, istihdam imkanı yüksek bir sektördür. Ülkemizde de iş hayatına atılmak isteyen çoğu birey, sıklıkla bu alanı tercih edebiliyor. Haliyle bu sektörün çalışma koşulları, maaşları ve zorlukları merak konusu oluyor. Konuyu merak edenler için aynı iş yerinde çalışan iki kişiyle görüştüm, bazı sorular sordum ve kendileri de içtenlikle sorularımı cevapladı.

Aynı şirkette çalışan, birbirleriyle arkadaş olan biri kadın biri erkek bireye neden bu sektörde çalıştıkları, iyi-kötü neleri deneyimledikleri, beklentilerinin ne olduğu gibi sorular sorduk.

Onlar da bu alanda çalışmak isteyenlere yol göstermesi açısından deneyimlerini bizlerle paylaştı. O halde gelin bu sektöre dair en çok merak edilenleri bir de onlardan dinleyelim.

İşte çağrı merkezinde çalışan 25 yaşındaki kadının cevapları:

Çağrı merkezinin çalışma şartları şirketten şirkete göre değişir.

Ben kendi adıma konuşacak olursam, çalıştığım şirketle sabit saatlerde çalışıp hafta sonu da çalışmayacak (off) şekilde baştan anlaşmıştım. Benim çalışmaya devam etmemin öncelikli sebebi bu ama tabii bu da çok iyi değil.

Her sektörde olduğu gibi burada da deneyim isteniyor.

Bunun yanında ikna kabiliyetine ve düzgün diksiyona da bakıyorlar.

Ofisten çalışmayalı yıllar oldu, diyebilirim.

Arkadaşlarımla çalışmak daha keyifli ancak ev daha konforlu. Mesela home office olması, pijama ile çalışmak, bir kadın olarak saç ve makyaj derdinin olmaması demek. Misal yine çalışırken çay ve sigara yapabiliyorsun, böyle konforlu bir yanı var.

Maaşlar genelde asgari ücret+prim şeklindedir.

Açıkçası ben çağrı merkezinde çalışıp hakkımızı alabildiğimizi düşünmüyorum. Çoğu çağrı merkezinde şartlar ağır, yorucu ve karşılığı çok az. Mesela bu iş kolunda, mevcut konumundan daha üst bir konuma geçip yükselen arkadaşlarımı gördüm ancak ben hiç yükselemedim.

Müşterinin ihtiyacına göre müşteriyle ilk temasta olan kişiler biziz.

Biz müşteriyi bilgilendirip yönlendirerek onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Aslında ben bu iş kolunu sevdiğim için değil, geçmişte de iş deneyimim sadece bu alan olduğu için mecburen burada çalışıyorum.

Benim gibi bu sektörden kurtulamayanlar da bana hak verecektir, ki bence zaten çağrı merkezi bir bataklık, giren kolay çıkamaz. Bunun nedeni bu alanda sürekli bir sirkülasyon vardır. Yani sürekli çalışan alımı vardır ve iş olanağı fazladır. Siz de mecburiyetten devam edersiniz. Sonrasında da artık daha iyi şartlarda iş bulamadığınız için yine devam etmek durumunda kalırsınız. Genel itibarıyla iyi bir yanı yok.

Belki de mobbing ve hak yemenin bu kadar çok olduğu başka bir meslek daha yoktur. En azından ben görmedim.

Burada hırs ve rekabet çok fazla. Tabii çok iyi arkadaşlıklar edindiğim iş yerleri de oldu. Lakin çoğu çağrı merkezi personelini samimi ve içten bulamıyorum. Bizim sektörde yalana yatkınlık çok fazla, biz yalan konuşuyoruz bu bir gerçek.

Departmanlar arası yardımlaşma, sadece yönetici isterse sağlanır.

Yöneticinin istemediği durumlarda her departman kendi göreviyle ilgilenir. Kimse görevinin dışına çıkma konusuna yanaşmaz.

Çağrı merkezi pişmanlıktır ancak borç yiğidin kamçısıdır.

Banka kredilerinden aldığım güce dayanarak işime devam etmekte olduğumu söylemek istiyorum.

Şimdi 29 yaşındaki erkek çalışanın yanıtlarıma geçelim:

Çağrı merkezi, üniversite mezunu olmak üzere, lise ve yüksekokul mezunlarına da kariyer imkanı sağlayabilen bir sektör.

Çağrı merkezinde 2 yıl çalışanların mahkemede yaptıkları şahitliğin çoğu zaman geçersiz olduğunu ara bulucudan duymuştum.

Açıkçası bu sektörde her proje home office çalışmaya uygun değil. O nedenle evden veya ofisten çalışma durumu proje bazlı değişkenlik gösterir.

Ücretlerimiz maaş+prim olarak veriliyor. Ama bazı şirketler çalışanların yemek ve yol masraflarını da ödüyor.

İnsanlar bence çağrı merkezlerinde çalışıp haklarını alabiliyor diye düşünüyorum. Yani alamasalardı bu kadar istihdam olmazdı.

Ancak buralar dedikodu kazanıdır. Burada çalışanlar mezar işçisi gibidir, herkes birbirinin kuyusunu kazar.

Bu nedenle mobbing arkadaşlar arasında bile yapılabiliyor.

Çağrı merkezlerinde müşteri temsilcisi, takım lideri, süpervizör, operasyon yöneticisi, müdür gibi pozisyonların dışında diğer sektörlerde yer alan finans, insan kaynakları, eğitim, iş geliştirme, satış ve pazarlama, kalite, planlama, kurumsal iletişim, bilgi teknolojileri gibi birçok departmanda iş imkanı sağlanabilmektedir.

Bizim şirkette yükselenler şirketin içinden olur. Yani diyelim müdür alınacak şirket bu pozisyonu kendi içerisinden çıkarır, dışarıdan gelmez.

Hepinizin de gördüğü gibi bu iki kişinin görüşlerinde ve deneyimlerinde benzerlikler olmasının yanında farklılıklar da vardır. Peki siz daha önce hiç çağrı merkezinde çalıştınız mı? Veyahut çalışmaya devam ediyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.