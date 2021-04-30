Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çalışanların işlerine devam edebilmeleri için 'Çalışma İzni Belgesi'ne sahip olmaları gerekiyor. Denetleme sırasında ibraz edilmediği takdirde adli ve idari işlem uygulanmasına yol açan bu belgenin nereden, nasıl alınacağını açıkladık.

29 Nisan günü saat 17.00'da başlayıp 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanma sürecinde çalışanların işlerine devam edebilmeleri için 'Çalışma İzni Belgesi' almaları gerekiyor. Üzerinde çalışanın kimlik bilgileri, hangi amaçla sokağa çıkması gerektiği, çalışma saatleri ve ikamet adresi gibi birçok bilginin yer aldığı bu belgeyi denetim sırasında ibraz etmeyenlere ise adli ve idari işlem uygulanacak.

Durum böyle olunca çalışmak zorunda olan vatandaşlar, bu belgenin nereden ve nasıl alınabileceğini merak eder oldu. İçişleri Bakanlığı'nın bugün akşam saatlerinde yayınladığı bildiriye göre çalışma izin belgesi, e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Çalışma İzni Belgesi nereden, nasıl alınır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre vatandaşların 'Çalışma İzni Belgesi' alabilmek için uygulayabileceği iki yol bulunuyor. Bunlardan ilki, 'klasik metod' olarak adlandırılan ve iş yerinden alınan belge. Bunun için iş yerinin çalışana özel bir belge düzenlemesi ve imzalaması gerekiyor.

Bakan Soylu tarafından 'modern metod' olarak adlandırılan ikinci seçenekteyse vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden izin belgelerini temin edebiliyorlar. Bunun içinse e-Devlet üzerinden SGK bölümüne gitmek, T.C. kimlik numarasını girmek ve ilgili sayfanın çıktısını almak yeterli oluyor.

e-Devlet üzerinden Çalışma İzni Belgesi nasıl alınır?

e-Devlet üzerinden Çalışma İzni Belgesi almak için şu adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet sistemi, turkiye.gov.tr adresine gidin.

e-Başvuru ekranına tıklayın.

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapın.

Karşınıza çıkan ekrandan kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz.

Ya da buradaki bağlantıya tıklayarak doğrudan ilgili sayfaya gidebilir ve izin belgenizi alabilirsiniz.

Muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri, 2 Mayıs'a kadar geçerli olacak:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında yer alan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut görev belgeleri, 2 Mayıs Pazar saat 24.00'e kadar geçerli olacak.