"Eğer herkes hile kullanıyorsa, kimse hile kullanmıyor demektir."

Hepimiz hayatımızın bir noktasında rekabetçi oyunlar oynamışızdır. Görünüşe göre bir geliştirici ekip, herkesin rekabetçi oyunlarda en nefret ettiği şey olan hilecilerden kurtuluş yolunu tamamen farklı bir bakış açısıyla bulmuş gibi.

Yeni tanıtılan Cheaters Cheetah isimli oyun temelde bir rekabetçi çevrim içi FPS oyunu ancak bu oyunda dikkat çeken nokta, oyundaki herkesin hile oluşu.

Cheaters Cheetah oynanış videosu

Duvarların arkasından oyuncuları görmemize yarayan wall hack'ten tutun, doğrudan kafadan nişan almaya olanak tanıyan aimbot'a kadar bugüne dek rekabetçi FPS oyunlarında görmeye alışık olduğumuz tüm hileler Cheaters Cheetah'ta tüm oyuncuların kontrolünde olacak.

Bu da bilekten ziyade hileleri en iyi kullanabilenin en iyi olduğu bir rekabetçi FPS oyununun bizleri bekliyor olduğu anlamına geliyor.

Peki bu oyuna hile yapılamaz mı?

Cheaters Cheetah'ın tanıtıldığı andan bu yana en çok konuşulan konu da bu.

Birçok kullanıcı bu konuda fikir belirtse de en dikkat çekici yorumlardan biri, rakiplerin hilelerini deaktif bırakabilecek hilelerin üretilebilecek olması. Bu, işleri ve dengeleri gerçekten karıştırabilir.

Oyunun Steam sayfası açılmış durumda. Buradan oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz. Peki siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.