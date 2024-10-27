Ciddi sorunlarla çıkış yapan ve inceleme puanları hızla düşen Call of Duty: Black Ops 6 için ilk güncelleme yayımlandı.

Call of Duty: Black Ops 6, özellikle ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek olması sebebiyle yılın en çok merak edilen oyunlarından biriydi. Oyun, geçtiğimiz günlerde resmen çıkış yaptı ancak gelen ilk yorumlar, oyunda ciddi sorunlar olduğunu gözler önüne seriyordu ki Steam inceleme puanına baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz.

Elbette ki Activision bu sorunları görmezden gelmedi. Yayınlanan ilk yama ile sorunlar giderilmeye çalışıldı. Bu haberimizde, Call of Duty: Black Ops 6'ya gelen ilk güncellemenin yama notlarına bakıyoruz.

Call of Duty: Black Ops 6'nın ilk güncellemesinin yama notları şu şekilde:

GENEL

Yükleme : Oyun içindeki Yükleme menüsünü açarken son seçilen yükleme doğru şekilde vurgulanacak.

: Oyun içindeki Yükleme menüsünü açarken son seçilen yükleme doğru şekilde vurgulanacak. Operatörler : Bailey’nin Operatörler menüsündeki animasyonuyla ilgili bir sorun düzeltildi.

: Bailey’nin Operatörler menüsündeki animasyonuyla ilgili bir sorun düzeltildi. Ayarlar: ‘Lisanslı Müziği Sustur’ ayarı artık doğru şekilde çalışıyor.

Çok Oyuncu Modundaki Haritalar

Babylon : Babylon’da oyuncuların belirlenen oyun alanının dışına çıkmasını sağlayan bir açık kapatıldı.

: Babylon’da oyuncuların belirlenen oyun alanının dışına çıkmasını sağlayan bir açık kapatıldı. Lowtown : Lowtown’da oyuncuların belirlenen oyun alanının dışına çıkmasını sağlayan bir açık kapatıldı.

: Lowtown’da oyuncuların belirlenen oyun alanının dışına çıkmasını sağlayan bir açık kapatıldı. Red Card : Red Card’da oyuncuların belirlenen oyun alanının dışına çıkmasını sağlayan bir açık kapatıldı. Red Card’da kararlılık iyileştirildi.

: Red Card’da oyuncuların belirlenen oyun alanının dışına çıkmasını sağlayan bir açık kapatıldı. Red Card’da kararlılık iyileştirildi. Genel: Oyun içi etkileşimlerde yaşanan kararlılık sorunları düzeltildi.

Modlar:

XP ve Silah XP oranları, olması gerekenden daha az XP veren modlarda artırıldı. Takım Ölüm Maçı Kontrol Ara & Yok Et Silah Yarışı



Ekibimiz, oyuncuların oynadıkları her yerde beklendiği gibi ilerlemeye devam ettiklerinden emin olmak için tüm modlardaki XP oranlarını yakından izliyor.

Eşleştirme: Bir oyuncunun maçı terk etmesi durumunda hızlı bir şekilde yedek oyuncu bulamayan bir sorunu düzeltildi.

Ateşleme Alanı: Artık oyuncular, seviye ilerlemesine bakılmaksızın Ateşleme Alanı'nda bir Yükleme seçebilir.

Özel Maçlar: Özel Maç, bir takımda hiç oyuncu yoksa iptal edilmeyecek.

Sinematik: Sinematik bölümünde klip izlerken performans iyileştirildi.

Eğitim: Eğitim'de sunucu kararlılıkı iyileştirildi.

Ekipman:

Taktik Ekipman Decoy: Decoy’lar için XP kazanımı kaldırıldı.

Sis bombası: Sis bombası kullanırken yaşanan kararlılık sorunları çözüldü.

Puan Serileri

Dreadnought: Dreadnought’un gelen füze sesi sürekli çalmaya devam ediyordu, bu sorun düzeltildi.

Dreadnought’un gelen füze sesi sürekli çalmaya devam ediyordu, bu sorun düzeltildi. Madalyalar: Ace Madalyası’nın belirli koşullarda yanlış şekilde verildiği sorun düzeltildi.

Zombiler

Terminus: Terminus’taki bir Yan Görev’in bazen düzgün şekilde bitmemesiyle ilgili bir sorun düzeltildi.

Terminus’taki bir Yan Görev’in bazen düzgün şekilde bitmemesiyle ilgili bir sorun düzeltildi. Liberty Falls: Liberty Falls’ta zombilerin duraksamasına neden olabilecek bir sorun düzeltildi.

Liberty Falls’ta zombilerin duraksamasına neden olabilecek bir sorun düzeltildi. GobbleGums Wonderbar!: GobbleGum, oyuncuya uygun bir Wonder Weapon verecek şekilde düzenlendi.

Oynanış

S.A.M. Antrenmanı : S.A.M. antrenmanında LDBR’ye doğru referans gösteren metin düzeltildi. Belirli durumlarda S.A.M. antrenmanında maçlar sırasında doğmamasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.

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Kararlılık: Çeşitli çökme ve kararlılık düzeltmeleri eklendi.