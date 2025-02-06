Call of Duty serisinin en yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 6, sınırlı süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek.

Call of Duty: Black Ops 6 piyasaya sürülmesiyle birlikte en sevilen Call of Duty oyunlarından biri oldu ve bugün oyunu deneyimlemeyenler arasına yenileri katılabilecek.

Esasında oyun Game Pass'te yer almasıyla birlikte normale kıyasla daha fazla oyuncunun oynayabilmesine olanak tanımış olsa da en nihayetinde Game Pass de ücretsiz bir hizmet değil. Bugün başlayan yeni ücretsiz deneme süreci sayesinde oyunu daha önce deneyimleyemeyen oyuncular da Call of Duty: Black Ops 6'nın tadını çıkarabilecek.

6 Şubat - 10 Şubat tarihleri arasında ücretsiz oynanabilecek

Call of Duty: Black Ops 6, 6 Şubat - 10 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek ve Sezon 2 içerikleri de bu süreçte oyuncular tarafından deneyimlenebilecek.

Ücretsiz oynama fırsatı tek bir platforma özgü de değil. 6 Şubat - 10 Şubat tarihleri arasında oyuncular PC (Steam, Xbox App ve Battle.net üzerinden), Xbox ve PlayStation üzerinden Call of Duty: Black Ops 6'ya ücretsiz olarak erişebilecek.