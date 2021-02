Bazı oyun serileri oyun sektörüne sıkı bir şekilde tutunup her sene devamlı olarak çıkış yapmakta. Oyun dünyasında askeri FPS türü denince akla ilk gelen Call of Duty her sene yeni oyunlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Biz de sizler için son Call of Duty oyunu dahil olmak üzere tüm Call of Duty oyunlarını derledik.

Call of Duty serisi, oyun sektörünün en büyük serilerinden birisi olarak biliniyor. Bugün askeri FPS türünün en büyük öncülerinden birisi olarak kabul edilen seri, özellikle oyunculara başarılı hikayeler sunuyor. Bunun yanında çok oyunculu modları sayesinde kendine has, büyük bir hayran kitlesini elinde tutmayı başarıyor. Bu yazıda son Call of Duty oyunu ile birlikte tüm Call of Duty oyunlarını bir araya getirip dünden bugüne bir zaman çizgisi oluşturduk. İşte askeri FPS türünde bir öncü, bazı oyunlarıyla satış rekoru kırmış efsane seri Call of Duty’nin gelmiş geçmiş tüm oyunları: Sırasıyla tüm Call of Duty oyunları Call of Duty (2003)

Call of Duty 2 (2005)

Call of Duty 3 (2006)

Call of Duty: World At War (2008)

Call of Duty: Modern Warfare serisi (2007 - 2011) Modern Warfare (2007) Modern Warfare 2 (2009) Modern Warfare 3 (2011)

Call of Duty: Black Ops serisi (2010 - 2018) Black Ops (2010) Black Ops II (2012) Black Ops III (2015) Black Ops IV (2018)

Call of Duty: Ghosts (2013)

Call of Duty: Advanced Warfare (2014)

Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

Call of Duty: WWII (2017)

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020) Her şeyi başlatan yapım Call of Duty Çıkış Tarihi: 29 Ekim 2003

Platformlar: PC, PlayStation 2, Xbox 360

Metacritic Puanı: 91 Serinin ilk oyunu olan Call of Duty, 2003 yılında çıktığında büyük bir ilgi toplamıştı. İlk çıkışında oldukça problemli bir süreçten geçen yapım, aslında Medal of Honor: Allied Assault’un yapımcısı tarafından geliştirilmiş ve seriye rakip olmuştu. Oyun dünyasında serinin Medal of Honor karşısında pek tutması beklenmiyordu, ancak işler öyle gitmedi. Oyunda II. Dünya Savaşı’nda yer alan tarafların bazılarının askerleriyle farklı tarihi operasyonlara katılıyo, savaş atmosferini birinci bakış şahıs açısından deneyimleme fırsatına sahip oluyoruz. Call of Duty’ye o zamana göre tam bir savaş simülasyonu demek mümkün. Yüzbaşı Price ile tanıştığımız oyun Call of Duty 2: Çıkış Tarihi: 25 Ekim 2005

Platformlar: PC, Xbox 360

Metacritic Puanı: 86 İlk oyunun başarısını daha da katlayacak ikinci oyun Call of Duty 2 de II. Dünya Savaşı’nı konu alıyor. Geliştirilmiş yapay zeka, geniş mekanlar ve yeni mekanikler ile ilk oyunun üstüne koyan bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. İngiliz ve Rus cephelerinde İkinci Dünya Savaşı’nın adeta içine giriyoruz. Yansıttığı savaş atmosferi ve yeni özellikleri ile zamanının en başarılı oyunlardan olan Call of Duty 2, bugün hala serinin hayranları tarafından en çok beğenilen yapımlardan birisi. Ayrıca bu oyunda sonradan efsaneleşecek Yüzbaşı Price ile tanışıyoruz. Her ne kadar adı ve rütbesi aynı olsa da Modern Warfare serisinde yer alan John Price, bu oyundaki Price’ın torunu olarak biliniyor. Konsollara özel ana oyun Call of Duty 3 Çıkış Tarihi: 7 Kasım 2006

Platformlar: PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360

Metacritic Puanı: 82 Call of Duty 3, belki de serinin en az bilinen oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun en büyük nedeni de en çok PC platformunda tanınmış ünlü serinin bu oyunda PC’ye gelmemiş olması. Sadece konsollara çıkan bu yapım da önceki oyunlar gibi II. Dünya Savaşı dönemini konu alıyor. Treyarch tarafından geliştirilen oyunda, 14 görevden oluşan bir hikaye modu yer alıyor. Çavuş Reznov’lu Call of Duty: World at War Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2008

Platformlar: PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, PC, Nintendo DS, Wii

Metacritic Puanı: 83 Call of Duty serisinde bir başka II. Dünya Savaşı temalı oyun olan Call of Duty: World at War, iki farklı büyük savaş çerçevesinde kurgulanıyor. Oyunun temelindeki iki farklı savaştan birisi oldukça bilinen, Sovyet birliklerinin Berlin’e ilerleyişini konu alıyor. Diğer savaş ise Amerikan deniz piyadelerinin Pasifik'te Japonlar ile gerçekleşen mücadelesi. Ayrıca Daha sonradan Call of Duty Black Ops serisinde karşımıza çıkacak Reznov’un Çavuş halini tanıyoruz. Berlin Muharebesi’nden sonra kendisi Yüzbaşı rütbesine terfi etmiş ve ‘’Berlin Kahramanı’’ olan Reznov'a, yine Black Ops’ta karşımıza çıkacak bir diğer isim olan Petrenko da eşlik ediyor. Serinin yükselişini getiren Call of Duty: Modern Warfare Serisi Modern Warfare (2007)

Modern Warfare 2 (2009)

Modern Warfare 3(2011) Call of Duty serisinin yükselişini getiren ve tüm oyun sektöründe sinematik anlatımı popülerleştiren Call of Duty: Modern Warfar.e serisi, büyük bir başarı yakalamıştı. Çıktığı döneme göre fizikleri, mekanikleri, grafikleri ve sinematik başarısı ile büyük ilgi toplamıştı. Nükleer gerginliklerin eşiğinde, olası bir III. Dünya Savaşı’nı yaşıyoruz. İlk oyunda karşımıza çıkan Imran Zakhaev ve genel olarak serinin ana kötüsü Makarov karakterleri, bugün oyun dünyasında en çok tanınan kötü karakterlerin başında geliyor. Özellikle Makarov’un son oyuna kadar hikayede yer alması, korkunç planları sayesinde oyuncuların aklına kazınıyor. Ayrıca seride, Seride Call of Duty 2’de tanıştığımız Price’ın torunu olarak bilinen Yüzbaşı Price da bulunuyor. Oyun dünyasının en popüler karakterlerinden biris olan Yüzbaşı Price, hikayenin akışında önemli bir role sahip. Serinin üç oyunu da birbiriyle bağlantılı olarak ilerliyor ve Modern Warfare 3’ün sonu ile hikaye tamamen tamamlanıyor. Ayrıca ilk oyunda Çernobil Faciası’nın gerçekleştiği yer olan Pripyat’ta yaşananlar, oyuncuların aklına kazınan bir maceraydı, o bölümü de bu şekilde anmış olalım. Bir başka efsane Call of Duty: Black Ops serisi Black Ops (2010)

Black Ops II (2012)

Black Ops III (2015)

Black Ops IV (2018) Black Ops serisinde, özellikle ilk iki oyun çok başarılı olsa da üçüncü ve dördüncü oyunlar o kadar beğenilmedi. Soğuk Savaş döneminde geçen ilk oyunda; dönemin siyasi figürlerinden Fidel Castro’da yer alıyor. Ayrıca ilk Black Ops, bizleri serinin ana karakterleri olacak Alex Mason ve Frank Woods ile tanıştırıyor. CoD dünyası için ilk Black Ops bir başka ilki başlatmıştı: Zombi modu. Her ne kadar 2025'te geçen bir savaşı konu alsa da serinin devam halkası olan Black Ops II, aynı karakterlerle yepyeni bir macerayı ele alıyor. Ancak Black Ops III'ten itibaren karakterlerden ve ana hikayeden kopuyoruz. Black Ops IV'te ise hikaye modu tamamen ortadan kaldırılıyor; oyunculara Battle Royale gibi seçenekler sunuluyor. Bu karar çoğu oyuncu tarafından eleştirilse de seriye yeni bir soluk getirdi. Oyuncuları sevindiremeyen Call of Duty: Ghosts Çıkış Tarihi: 4 Kasım 2013

Platformlar: PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One, Wii U

Metacritic Puanı: 68 Call of Duty serisinde en düşük puanlı oyunlar arasında yer alan Call of Duty: Ghosts, tek oyunculu hikaye modu ile oyuncuları tatmin edememişti. Metacritic puanı olarak 68 olan yapım, çok sayıda olumsuz eleştiri aldı. Güney Amerika ülkelerinin bir araya gelerek ABD’ye savaş açması konu alan CoD: Ghosts, bu tehdit üzerine kurulan Ghost timinin başından geçenleri anlatıyor. Kevin Spacey’li Call of Duty: Advanced Warfare Çıkış Tarihi: 3 Kasım 2014

Platformlar: PlayStation 3, PlayStation 4, PC, Xbox 360, Xbox One

Metacritic Puanı: 78 Call of Duty: Advanced Warfare, 2054 yılında başlayıp 2060 yılına kadar uzanan bir hikayeyi anlatıyor. Kurguya göre Kuzey Kore tarafından Güney Kore’ye savaş açılıyor ve ABD, Güney Kore’ye yardım gönderiyor. Bu savaştan sonra ortaya KVA adlı bir terörist grubu çıkıyor; Hades kod adlı liderleri dünyaya tehditler savuruyor. Her ne kadar çapı çok yüksek bir hikaye anlatsa da Advanced Warfare, Metacritic'te 78 puana sahip. Genel olarak oyuncuların Advanced Warfare'ı pek sevmedikleri ve hikaye anlatımından yeterince haz alamadıkları söylenebilir. Her ne kadar oyunun puanları düşük olsa da Ghosts başarısızlığı ardından seriye bir yükseliş getirdiğini hatırlatmak gerekiyor. Dislike yağmuruna tutulan Call of Duty: Infinite Warfare Çıkış Tarihi: 3 Kasım 2016

Platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One

Metacritic Puanı: 73 Call of Duty: Infinite Warfare, fragmanı en çok dislike alan oyun oldu. Bu yazının yayınlandığı tarih itibariyle 3.9 Milyon beğenmeme sayısı bulunuyor. Oyunun kötü karakteri Game of Thrones’un Jon Snow’u Kit Harrington tarafından canlandırılıyor. Infinite Warfare ile birlikte oyuncular, Black Ops III'ten itibaren başlayan gelecek temalarının artık suyunun sıkıldığını ve gereksiz bilim-kurgu senaryolarının kalitesiz olduğunu düşünmeye başladılar. Yaklaşık 5 saat süren hikaye modu ile genel olarak Dünya dışı gezegenlerde geçen Infinite Warfare, her ne kadar sevilmese de kendisine has bir kitle oluşturdu. İkinci Dünya Savaşına dönüş Call of Duty: WWII Çıkış Tarihi: 2 Kasım 2017

Platformlar: PlayStation 4, PC, Xbox One

Metacritic Puanı: 73 Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: WWII ile gelecek temasından II. Dünya Savaşı’na geri dönüyoruz. Ancak yapım yine de ortalamanın üzerine çıkamıyor. Bunun en temel sebebi, II. Dünya Savaşı hikayelerinin de fazlasıyla eskitilmiş olması diyebiliriz. Normandiya Çıkarması, Paris’in Kurtuluşu gibi önemli tarihi savaş olaylarını yeniden anlatan yapım, otomatik can yenilem sistemi yerine sağlık paketleri ve can barı geri getirilmişti. Ayrıca Black Ops ile hayatımıza giren bir zombi modu da oyunda yerini aldı. Modern savaşa dönüş Call of Duty: Modern Warfare Çıkış Tarihi: 25 Ekim 2019

Platformlar: PlayStation 4, PC, Xbox One

Metacritic Puanı: 81 2007'de çıkan ilk Modern Warfare'ın alternatif bir yeniden yapımı olan 2019 yapımı Modern Warfare, bambaşka bir hikaye anlatıyor. Urzikstan adlı kurgusal bir bölge ve bu bölgede konumlanan El-Katala adında bir terör örgütünü görüyoruz. Örgütün Avrupa'da yarattığı tehdiy üzerine olaya Rusya da dahil oluyor. Tabii ABD durur mu, binlerce kilometre ötede ortalığı karıştıran yine kendisi oluyor. Oyunda Yüzbaşı Price'ı yeniden görüyor, finalindeki sürpriz ile ilk Modern Warfare serisine geri dönüyoruz. Ayrıca Task Force 141'in kuruluşu ve tanıdık isimleri duymak mümkün. Sonraki oyunlarda hikaye bağlanacak mı? Nasıl şekillenecek? Bu soruların cevaplarını hep birlikte öğreneceğiz. Trabzon’un da yer aldığı bir soğuk savaş hikayesi Call of Duty: Black Ops Cold War Çıkış Tarihi: 13 Kasım 2020

Platformlar: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PC

Metacritic Puanı: 77 Call of Duty’nin son oyunu olan Black Ops Cold War, gerçek ve kurgunun bir araya geldiği bir Soğuk Savaş hikayesi anlatıyor. Black Ops serisiyle bağlantılı olmasa da oyunda, ilk seriden tanıdığımız isimler de yer alıyor. Hakiyede Perseus isimli ajanın planlarını suya düşürmek için zorlu bir mücadeleye giriyoruz ve ‘’Bell’’ kod adlı bir askere hayat veriyoruz. Ancak RPG yapısı gereği bu askerin geçmişini kendimiz seçiyoruz, yaptığımız seçimler de oyunun gidişatını etkiliyor. Tek oyunculu hikaye modu 3-4 saat süren Cold War'da Trabzon Havalimanı'nda geçen bir bölüm de yer alıyor. Ayrıca Modern Warfare serisinden tanıdığımız Imran Zakhaev'in gençliği, karanlık bağlantıları ve nasıl güçlendiği gibi zengin yan hikayelere de tanık oluyoruz. Böylece Modern Warfare ile Black Ops evrenlerinin birleşme ihtimali ortaya çıkıyor. Call of Duty serisinin gelmiş geçmiş tüm oyunları yazımızın sonuna geldik. Siz Call of Duty serisinin bu oyunlarından kaçını oynadınız? Oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

 22 3 2 2 0