Activision'dan CoD: Modern Warfare İçin Sürpriz Yumurta

Activision, Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'un The Haunting of Verdansk etkinliği için bir tanıtım videosu oluşturdu. Video, oyuna gelecek yeniliklerin aksiyon dolu olduğunu gösterirken, bir de sürpriz yumurtaya ev sahipliği yapıyordu. Bu sürpriz yumurta, 2021 yılında vizyona girecek olan Teksas Testere Katliamı filminin yeni versiyonu ile ilgili.

Activision, son dönemlerin en popüler oyunları olan Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için yeni bir dönem başlatıyor. Oyuncular, 3 Kasım'a kadar "The Haunting of Verdansk" isimli bir etkinliğin parçası olacaklar. Bu etkinlik kapsamında oyuncular, Teksas Testere Katliamı filminden oluşturulan yüz kaplamasının olduğu bir paket ve silahları elektrikli bir hızara çeviren bir eklentiye sahip olabilecekler.

Activision, oluşturduğu etkinlik için dün bir tanıtım videosu yayınladı. YouTube üzerinden yayınlanan video, aslında oyuna gelecek yenilikleri gösteriyordu. Ancak geliştirici ekip, bu tanıtım videosuna bir de sürpriz yumurta eklemişti. Şahin gözlü Call of Duty hayranları tarafından fark edilen sürpriz yumurta, 2021 yılında vizyona girecek olan Teksas Testere Katliamı'nın yeni versiyonu ile ilişkiliydi.

Oyuncular, söz konusu tanıtım videosunda, Teksas Testere Katliamı filmi için oluşturulmuş bir internet sitesine yönlendiriliyorlar. Bu siteye giriş yapıldığında ise Teksas Testere Katliamı filminin gerilimini hissettiren bir müzik çalıyor. Ayrıca 2021 yılında vizyona girecek filme ait poster de bu internet sitesinde yer alıyor. Oyuncularsa, bu internet sitesine girdikten sonra e-posta adreslerini girerek, Call of Duty: Modern Warfare ya da Call of Duty: Warzone'da kullanabilecekleri bir kostümün kodunu alabiliyorlar.

Bu arada, Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'daki The Haunting of Verdansk etkinliği, oyunculara sadece kostüm ve silah ekipmanı şeyler getirmiyor. Şirketin Cadılar Bayramı için özel oluşturduğu sezon etkinliği, oyunlara daha pek çok yenilik getirecek. Eğer siz de bir Call of Duty: Modern Warfare ya da Warzone oyuncusu iseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak Teksas Testere Katliamı'nın internet sitesine gidin ve ücretsiz kostümünüzün keyfini çıkarın. Ayrıca, söz konusu tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

İşte Activision'ın The Haunting of Verdansk etkinliği için oluşturduğu tanıtım videosu