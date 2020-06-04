Call of Duty: Cold War'dan Oyun İçi Görüntüler (Video)

Activision, yeni Call of Duty oyunu hakkında sessizliğini korusa da sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de Call of Duty: Cold War olarak duyurulması beklenen oyunun alfa öncesi sürümünden olduğu öne sürülen oynanış görüntüleri ortaya çıktı.

Activision'ın 2020 yılında yeni bir Call of Duty oyunu ile karşımıza çıkacağı biliniyor. Black Ops serisinden esintiler sunacağı ve oyuncuları soğuk savaş dönemine götüreceği konuşulan yeni Call of Duty oyunu hakkında son dönemde ortaya atılan iddialara bu kez somut bir kanıt eklendi.

Yeni Call of Duty oyunu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama bugüne kadar gelmedi. Ancak sızıntılar serinin yeni oyunu hakkındaki detayları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Call of Duty 2020'nin alfa öncesi sürümünden geldiği iddia edilen yeni bir oynanış videosu ortaya çıktı.

Twitter'da paylaşılan görüntüler, Call of Duty 2020'den yaklaşık iki dakikalık oynanış görüntüleri içeriyor. Video gösterilen oyun, gerçekten de bir Call of Duty oyunu gibi duruyor. Hareketler ve animasyonlar Black Ops serisini andırıyor. Ayrıca Activision'ın videoyu YouTube'dan kaldırması da görüntülerin büyük olasılıkla gerçek olduğunu düşündürüyor.

Şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla Call of Duty 2020, Modern Warfare ile aynı oyun motorunu kullanacak. Black Ops serisine dahil olması beklenen yeni oyunun Vietnam Savaşı'nı ve soğuk savaş dönemini konu alacağı konuşuluyor. Ayrıca orijinal Black Ops ile karşılaştırıldığında daha gerçekçi olacağı ve gerçek olaylara dayanacağı iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl Modern Warfare serisi de benzer bir değişim geçirerek geri dönmüştü.

Call of Duty: Black Ops Cold War'dan olduğu iddia edilen oynanış videosu