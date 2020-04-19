Call of Duty: Infinite Warfare Neden Başarısız Bir Oyun?

2016 yılında Activision tarafından piyasaya sunulan Call of Duty: Infinite Warfare, heyecanla beklenmesine rağmen hem şirket için hem de oyuncular için büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Başarısızlığının ardında birçok neden yatan bu oyun Call of Duty severleri tarafından en çok eleştiri alan oyunlardan bir oldu. Activision COO'su Eric Hishberg'in oyun hakkında yaptığı açıklamalarla beraber, oyunun neden başarısız olduğu hakkında 10 maddeyi sizler için listeledik.

Call of Duty: Infinite Warfare, Activision tarafından 2016 yılında piyasaya sürülmüş ancak oyun, beklentilerin altında kalıp başarısızlığa yol açmıştı. Şirketin en büyük hayal kırıklıklarından birisi olan bu oyunda alışılagelmiş Call of Duty dünyasından daha farklı, uzay ve robot temalı bir oyun sunulmuştu ve oyunun başarısızlığının başlıca sebeplerinden birinin bu olduğu düşünülüyordu.

Activision Blizzard şirketinin COO’su Eric Hishberg, bir konferansta oyunun özellikle tatil dönemlerinde çok fazla sattığını, ancak şirketin beklentilerini karşılayamadığı için serinin devamının getirilmeyeceğini söyledi. Ayrıca, oyunun başarısızlığının sebebi çok oyunculu olmasından ya da uzay ve robot temalı olmasına değil, oyunun kalitesizliğine bağladığını da ekledi. Hem şirkete hem de sevenlerine hayal kırıklığı yaratan bu oyunun neden başarısız olduğu ile ilgili 10 nedeni sizler için sıraladık.

1. Çok oyunculu modu kabus gibiydi:

Call of Duty: Infinite Warfare ilk duyulduğunda çok oyunculu modu oyuncularda büyük bir heyecan yarattı ve oyunun en başta satın alınmasının en büyük sebeplerinden birisi de buydu.

Ancak oyun içinde yaşanan lag sorunları, oyuncuların internet hızları ne kadar yüksek olursa olsun düşmanı gördükten saliseler sonra kafalarına kurşun yiyip ölmelerine sebep oluyordu. Böyle bir rekabetçi oyununda bu tarz sorunlar oyuncuları çileden çıkarmaya yetiyordu ve yapımcılar lag sorununu gidermek için art arda yamalar çıkarsa da bu probleme bir türlü çözüm bulamadılar.

2. Modern Warfare Remastered, Infinite Warfare’den daha fazla ilgi gördü

Oyuncuların çoğu, Infinite Warfare’e göre Modern Warfare Remastered’dan daha fazla zevk aldığını öne sürdü. Modern Warfare Remastered versiyonu ilk olarak Infinite Warfare oyununun ek paketleriyle birlikte piyasaya sürüldü ve çoğu oyuncunun amacı yeni çıkan oyundan ziyade Modern Warfare Remastered’ı oynamaktı.

Yapımı yıllar süren Infinite Warfare ilk çıktığında, oyuncuların ilgisinin aslında yıllar önce çıkmış ve yeniden düzenlenmiş bir oyuna yöneldiğini görmek şirket için hayal kırıklığı yarattı.

3. Call of Duty: Infinite Warfare sıkıcı bir bilim kurgu dünyası sundu

Oyun piyasaya sürülmeye hazırlanırken, oyunun hayranları oyunda yansıtılacak bilim kurgu temalı evren hakkında ikiye ayrılmıştı. Bir taraf oyunun çizgisinden çıktığını düşünse de diğer taraf açık görüşlü bir şekilde yeniliğe hazır olduklarını söyledi. Oyun, açık görüşlü insanları bile hayal kırıklığına uğratarak son derece donuk ve sıkıcı bir dinamikle oyuncuların karşısına çıktı.

Genel olarak bakıldığında görsel açıdan yeniliklere gitmeye çalışan Infinite Warfare, sadece birkaç ana renge odaklanıp donuk sahnelere yer verirken, daha önceki oyunlarına benzer görev ve hedeflerle tamamen kendini tekrarlayan bir yapım olduğunu kanıtladı.

4. Rakiplerinden geride kaldı

Call of Duty: Infinite Warfare oyunun başarısız olmasının sebeplerinden biri, belki de kendisiyle birlikte iki başarılı birinci şahıs nişancı oyunlarının aynı anda piyasaya sürülmesiydi. Battlefield 1, 64 oyunculu çevrimiçi moduyla hızla beğeni toplarken, Titanfall 2, tek oyunculu prensibini aşarak oyunculara çoklu oyuncu modu sundu ve eleştirmenlerinden tam not aldı.

Olumlu yorumlar alan bu iki başarılı oyunun aksine Call of Duty: Infinite Ware kötü yorumlar almaya devam etti ve hiç bir zaman diğer oyunların yakaladığı başarıyı yakalayamadı. Oyun, Call of Duty başlığına sahip olduğu için ciddi anlamda satış oranlarına sahip olsa da, oyuncuların tercihi Battlefield 1 ve Titanfall 2’den yana oldu.

5. Harita çok oyunculu mod için elverişli değildi

Oyunun çok oyunculu oynanmasını etkileyen teknik problemler dışında harita da oyunculara eziyet çektirmeye devam etti. Oyunun içerisinde hareket kabiliyetini etkileyecek birçok görünmez engeller bulunduğu için karakteri bazı bölgelerde ilerletmek imkansız oluyordu.

Sürekli görünmez engellere takılıp gitmeniz gereken yere gidememek insanı çileden çıkaracak cinstendi. Haritalar bir oyun için sorun çıkaracak en son şeylerden biri olsa da Infinite Warfare bu sınavı da geçmeyi başaramadı.

6. Oyun içi ödemeler haksız rekabete yol açtı

“Pay to win”, yani ödeyerek kazan mantığı günümüz oyunlarında malesef sıkça karşılaştığımız bir sistem. Call of Duty: Infinite Warfare yapımcıları için oyunun kendi ücreti yetmemiş olacak ki, oyunun içerisinde tedarik kutularını açabileceğiniz anahtarları da ücretli yapmış.

Oyunun hayranları tabii ki de diğer birçok oyunda da görüldüğü gibi parlak ve renkli silahlara ulaşabilmek için bu parayı ödemek için hevesli. Ancak Titanfall 2’nin bütün ek paketlerinin ücretsiz olması, Activision’ı oyuncularını sömürmeye odaklı bir şirket haline getiriyor. Bu kadar kötü yorum alan bir oyuna böyle bir sistem getirmenin hiç de akıllıca olmadığını belirtmek lazım.

7. Oyunu bilgisayardan oynayanların sayısı çok az

Bugüne kadar Call of Duty’nin çoğunlukla konsoldan oynandığı zaten bilinen bir gerçekti, ancak oyunun lansmanının yapıldığı sırada bile PC platformlarında eş zamanlı oyuncuların sayısının 16.000’i bile geçememesi beklenenin çok daha altındaydı.

Düşük çevrimiçi oyuncu sayısı yüzünden PC oyuncuları maç eşleştirmeleri için uzun süre beklemeye mahkum oldu ve böyle küçük bir topluluğu gözetleyen hile karşıtı bir programın olmayışı insanları oyundan soğutmaya yetti.

8. Activision oyunculara saygı duymuyor

Activision’a gelen şikayetlerin çoğunluğu, şirketin kendisini zengin eden oyunculara saygı göstermiyor olmasıydı. Art arda kötü yorum almasına rağmen oyunu düzeltmekten çok uzak olan bu şirket, bir de üstüne oyuna oyun içi ücretlendirme getirerek oyuncuların nefretini toplamaya devam etti.

Şirketlerin en büyük amaçlarının para kazanmak olduğu zaten herkes tarafından kabul ediliyor, ancak bir yandan para kazanırken bir yandan da oyuncularla dalga geçermiş gibi şikayetleri göz önünde bulundurmayan Activision, ilk defa Call of Duty oynamaya karar verecek insanların üzerinde negatif etki bırakıyor.

9. Oyuncu topluluğu gerçekten de çok kötüydü

Hemen hemen bütün büyük oyunlara baktığınızda oyuncuların oyuna dair yaptığı yorumların amacından saptığını gözlemleyebilirsiniz. Infinite Warfare’de bundan nasibini aldı ve oyuncular oyunu düzeltmek için Infinite Ward’a mantıklı geri bildirimler vermek yerine kendi aralarında seviyesiz tartışmalara girmeye başladı.

Elbette bugüne kadar oyun içerisinde yapılan kavgalar hiç bir oyunun batmasına neden olmadı, ancak oyuncuların Reddit ve Steam üzerinden ettikleri kavgalar diğer oyuncuları oyundan uzaklaştırmaya yetti.

10. Call of Duty tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilir

Hayranları ve analistleri, Call of Duty’nin uzun süredir aldığı eleştirilere rağmen yeni bir değişikliğe gitmediklerini ve sürekli yeni bir şeyler üretmekten yorulmuş olabileceklerini söylüyorlar.

Call of Duty satışlarına bakıldığı zaman kötü eleştirilere rağmen şirketin nasıl büyük bir başarıya ulaştığını görmek mümkün, ancak ne yazık ki art arda hayal kırıklığı yaratan oyunların piyasaya sürülmesi insanların hevesini ve ilgisini azaltıyor.