CoD: Warzone Oyuncusunun, FBI'ya Taş Çıkaran Operasyonu

Bir oyuncu, Call of Duty serisinin battle royal oyunu Warzone'da tekrar edilmesi son derece zor bir hamle gerçekleştirdi. Paraşütüyle doğrudan bir evin içerisine dalan oyuncu, evin içinde pusu kuran iki rakibini saniyeler içinde alt etmeyi başardı.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Activision, 2019 yılının sonlarında yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare'ı duyurdu. Ayrıca şirket, ana oyundan hemen sonra bir battle royal oyunu olarak Call of Duty: Warzone'u piyasaya sürdü.

Hayatta kalma oyunları, son yılların en popüler oyun türü olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu tür oyunlarda profesyonel hale gelmek ciddi anlamda zor. Şimdi sizlerle paylaşacağımız görüntüler ise bazı oyuncuların profesyonel askeri ekipleri kıskandıracak operasyonlar gerçekleştirebildiklerini gözler önüne seriyor.

Bir Call of Duty: Warzone oyuncusu, paraşütünü kullanarak fazlasıyla etkileyici bir hamleye imza attı. Paraşütüyle oyundaki küçük bir evin camından içeri dalan oyuncu, evin içinde bulunan iki düşmanı birden alt etmeyi başardı.

Call of Duty: Warzone'da benzerine kolay kolay denk gelemeyeceğimiz anlar

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere bu oyuncu, paraşütle eve girdikten sonra karşısına çıkan iki rakibini birden alt ediyor. Üstelik bu olay, sadece 5 saniye içerisinde gerçekleşiyor. Call of Duty: Warzone oyuncusu, bu hamleyi bugüne kadar yaptığı en havalı şey olarak nitelendiriyor.