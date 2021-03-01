Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Topluluğu ve Akademi 4.0 iş birliğiyle düzenlenen CAMPUS 4.0 çevrimiçi etkinliğinde, Yapay Zeka ve Endüstri 4.0 teknolojileri konuşulacak. Toplam 3 gün, 9 oturum sürecek etkinlik, YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Topluluğu, yapay zeka ve bilişim sektörünün ilgi duyulan ve talep edilen alanlarının içeriklerini, öğrenciler tarafından eğitim ve kariyer hayatları ile harmanlayacak hale getirmeyi hedefliyor. Bu hedefte eğitimler, etkinlikler, söyleşiler, yarışmalar düzenleyip grup çalışmalarıyla faaliyetler göstererek öğrencilerin hedeflediği yerlere gelmesinde büyük katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Bu yıl da aynı hedefte ilerleyen topluluk, pandemi nedeniyle çalışmalarını çevrimiçi ortamlarda düzenliyor. İlgilenen herkes önümüzdeki günlerde 3 gün boyunca gerçekleşecek oturumları Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Topluluğu YouTube kanalı üzerinden canlı takip edebilecek.

YouTube’dan canlı yayınlanacak CAMPUS 4.0 etkinliğinin içeriği şu şekilde:

AIoT ve Edge Computing

Oyunlarda Yapay Zeka

Otonom Araçlar ve Yapay Zeka

Üretimde Yapay Zeka

Akıllı Hareketlilik ve Yapay Zeka

Yapay Zeka ve İstatistik

Veri Bilimine Başlayacaklara Tavsiyeler, Yol Haritası ve Kaynaklar

Yapay Zeka ve Doğal Dil İşlemenin Öne Çıkan Kullanım Alanları

Yapay Zeka ve Ceza Hukuku

Yapay zekanın birçok alanda kullanımının inceleneceği etkinlikte Yunus Altunbıçak, Can Altıgül, Burak Uyan, Umut Genç, Uğur Canbaz, Emre Er, Cemile Yıldızçakar, Mert Çobanov, Tanel Temel ve Zafer İçer gibi çok değerli isimler ağırlanacak. 3-4-5 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenecek CAMPUS 4.0 etkinliğinin canlı yayınlanacağı YouTube hesabına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.