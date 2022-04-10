Bitcoin madenciliğine ürettiği donanımlarla adeta yeni bir soluk getiren Canaan, A12 serisinin yeni maden canavarını Bitcoin 2022 konferansında tanıttı.

Bitcoin madenciliği uzun bir süredir gündemde olan bir konu ve bu amaçla çok sayıda şirket tarafından yeni donanımlar geliştirilmeye de devam ediliyor. Günümüzde bu şirketlerin başında gelen Canaan ise A12 serisinin yeni maden canavarını tanıttı.

Bitcoin 2022 konferansında yapılan açıklamayla şirketin yeni donanımıyla ilgili birkaç detaydan bahsedilerek, bitcoin madenciliğiyle uğraşan kişilerin taleplerine göre düzenlemeler yapılacağı açıklandı.

Avalon 1266, 35 joule verimlilikle saniyede 100 terahash’a ulaşabiliyor

Canaan’ın bitcoin madenciliği ile ilgili kullanıcıların işini kolaylaştıracak yeni makinesi Avalon 1266, Miami’de düzenlenen Bitcoin 2022 konferansında tanıtıldı. Şirketin kıdemli başkan yardımcısı tarafından yapılan açıklamayla yeni cihazın saniyede 35 joule verimlilikle, üretim gücünün saniyede 100 terahash’a ulaşabildiği söylendi. Şirket, yeni cihazlar üzerinde yaptığı çalışmalarda hem verimliliği artırmayı hem de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı amaçladıklarını açıkladı. Bu amaç için de şirketin ileriye dönük planlarının arasında çevre dostu enerji hedefi olan madenciler ile iş birlikleri kurulması yer alıyor.

Başkan yardımcısı Edward Lu, konuşmasında yeni cihazla ilgili olarak “Makinenin üretim ve teslimat planını müşterilerin talep ve siparişlerine göre ayarlayacaklarını” da sözlerine ekledi. Canaan'ın bu merak uyandıran ve şimdiden çok sayıda alıcısı olan makinesinin sevkiyatlarına ne zaman başlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizinin ekran kartlarına büyük bir darbe vurmasının ardından, normal bir ekran kartından daha verimli bir kullanım sağlayacak Avalon 1266 şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Canaan'ın A12 serisine ekleyeceği yeni cihazın fiyatı ise tıpkı sevkiyatların başlangıç tarihinde olduğu gibi henüz açıklanmadı.