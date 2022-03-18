Bitcoin madenciliğindeki kazım zorluğu, mart ayının başından beri ikinci kez düştü. Kasım 2021'den beri yükseliş trendinde olan zorluk oranı, bu ayın başından beri yüzde 1,5 geriledi. Peki bu ne anlama geliyor? Bitcoin madencilik zorluğu neden düşüyor?

Bitcoin madenciliği artık hayatımızın bir gerçeği. Dünyanın dört bir yanından yatırımcılar, Bitcoin madenciliği için ekipmanlar satın alıyor ve Bitcoin blok zincirinin şifrelerini çözmeye çalışarak para kazanıyorlar. Ancak şu sıralar bu sektörde dikkat çeken bir durum yaşanıyor. Bitcoin madencilik zorluğu (hashrate), mart ayının başından beri ikinci kez düştü. Peki bu ne anlama geliyor? Bitcoin madenciliğindeki zorluklar neden düşüyor? Yani neden madencilikten para kazanmak kolaylaştı?

Bitcoin madenciliği zorluğu, Kasım 2021'den beri istikrarlı bir şekilde yükseliyordu. Yani kullanılan cihazlardan para kazanma olasılığı düşüyordu. Ancak bu zorluk oranı, önce mart ayının başında düştü. Şimdi bu düşüş bir kez daha kendisini gösterdi. Hashrate oranı, binde 35 gerileyerek 216 EH/s (exahash/saniye) olarak kayıtlara geçti. Mart ayının başından bu yana olan değişim ise yüzde 1,5 seviyelerine ulaştı. Yani bir madencinin Bitcoin kazma olasılığı bir nebze de olsa yükseldi.

Bitcoin madencilik zorluğunun düşmesinin nedeni: Enerji krizi

Bitcoin hashrate düşüşü ile ilgili açıklamalar, madencilik şirketi Compass Mining kurucusu ve CEO'su Whitt Gibbs tarafından yapıldı. Düşüş için net bir sebep sunulamayacağından bahseden Gibbs, bu düşüşün nedeninin enerji krizi olabileceğini söyledi. Compass Mining CEO'suna göre giderek artan enerji maliyetleri nedeniyle karlılığı düşen cihazların fişi çekiliyor. Bu da madencilik ağına bağlı cihazların sayısında azalmaya yol açıyor. Hal böyle olunca da şifreli blokların çözülebilmesi için istenen 10 dakikalık süreyi sabit tutmak, zorluk seviyesinin düşürülmesi ile sağlanıyor.

Madencilik zorluğunun değişim grafiği şu şekilde:

Koronavirüs pandemisinin etkilerinden bir tanesi de enerji sektörünün sekteye uğraması oldu. Bu süreçte enerji maliyetleri genel anlamda yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşı da bu duruma tuz biber ekti. Dünyanın en büyük enerji tedarikçilerinden Rusya, elektrik üretiminde de kullanılan doğal gaz ile petrol noktasında tüm dünyaya küstü. Arap yarımadası ise batıyı pek de önemsemiyor.

Hatırlayanlarınız olacaktır; geçtiğimiz aylarda konuştuğumuz meselelerden bir tanesi Kazakistan'dı. Çin'in yasaklamaları sonucunda madenciliğin merkezine gelen ülkede fiyat artışları nedeniyle karışıklıklar çıkmış, madenciler bu durumdan doğrudan etkilenmişti. İşte tüm bu gelişmeler, madencilerin cihazların fişini çektikleri anlamına geliyor. Bunun doğal bir sonucu olarak da hashrate düştü...