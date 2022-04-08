Jack Dorsey'in finansal hizmetler şirketi Block, blok zinciri firması Blockstream ve Elon Musk'ın dev şirketi Tesla, ABD'de bir Bitcoin madenciliği tesisi için ortaklık kurdu. Yapılan açıklamalarda tesisinin Tesla tarafından sunulan yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağı ve bu yıl içinde açılacağı ifade edildi.

Kripto para birimlerinin hızla popülerleşmesi madencilik faaliyetlerinin de artmasına neden oluyor. Bu yüzden de birçok şirket bu konulardaki yatırımlarını artırmaya çalışıyor. Şimdi de içlerinde dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın dev şirketi Tesla’nın da bulunduğu üç şirketin Bitcoin madenciliği için bir araya geleceği ortaya çıktı.

Gelen haberlere göre Twitter’ın kurucularından olan Jack Dorsey’in finansal hizmetler şirketi Block (eski adıyla Square), Bitcoin alt yapısı oluşturan Kanada merkezli blok zinciri firması Blockstream ve Elon Musk’ın şirketi Tesla, bir Bitcoin madencilik tesisi oluşturmak için ortaklık kurdu.

Tesla ürünleri tesise güç sağlayacak

Bugün yapılan açıklamalarda, bu üç dev şirketin ortaklığı sonucunda güneş enerjisi ile çalışan bir Bitcoin madencilik tesisinin kurulacağı ifade edildi. 2022 Bitcoin konferansında yapılan duyuruda, Tesla’nın güneş panellerinin ve enerji depolama ürünlerinin kullanılacağı ve inşaatın başladığı aktarıldı.

Blockstream CEO’su Adam Back de yaptığı basın açıklamasında, “Tesla ürünlerinin (Solar ve Megapack) kullanarak bu tesisin inşaatına başlamaktan heyecan duyuyoruz. Bu, Bitcoin madenciliğinin sıfır emisyonlu altyapıları finanse edebileceğinin ve gelecekte ekonomik büyümelere yol açabileceği kanıtlamada önemli bir adım” ifadelerine yer vererek yenilenebilir enerji kullanımına dikkat çekti.

Açıklamalara göre ABD’nin Texas eyaletine inşa edilen tesis bu yıl içerisinde açılacak. Ayrıca, 12 milyon dolarlık olduğu belirtilen tesisteki enerji tüketiminin, madencilik faaliyetlerinin ve projenin gidişatının, insanların merakını ve tartışmalarını gidermek için 7/24 halka açık bir şekilde yayınlanacağı da gelen haberler arasında yer aldı.