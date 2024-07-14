25 milyar dolar değerinde olan çevrim içi tasarım platformu Canva, Melanie Perkins adlı bir kadın girişimci sayesinde kuruldu. Üniversitede bir fikirle başlayan projenin hayata geçiş süreci gerçekten ilham vericiydi. Canva'nın etkileyici başarı öyküsünü sizlerle buluşturacağız.

Özellikle dijital işler ortaya koyan birçok kişi, Canva’yı kullanmıştır. Hatta öğrenciler bile artık okullarda ödevleri veya sunumları için Canva’yı tercih edebiliyor.

Tüm dünyaya yayılan bu güçlü markanın ardında kimin olduğunu ve bu başarıya nasıl ulaştığını hiç düşünmüş müydünüz? İşte Melanie Perkins’in hikâyesi…

Perkins, küçük yaşta girişimcilik ruhu kazanmıştı.

Disiplinli bir çocuk olarak büyüyen Melanie Perkins,14 yaşındayken el yapımı eşarplar satarak ilk işine başlamıştı ve girişimcilik ruhu muhtemelen burada filizlenmişti. Liseden sonra Batı Avustralya Üniversitesinde İletişim Psikolojisi ve Ticaret okumuştu.

Bu dönemlerde, Grafik Tasarım öğrencilerine özel dersler veriyordu ve öğrencilerin Adobe Photoshop gibi tasarım programlarını öğrenmede zorluk yaşadığını fark etmişti. Hatta bunu şu sözlerle anlatmıştı:

“İnsanlar bütün bir dönemi seçeneklerin nerede olduğunu öğrenmekle geçirmek zorunda kalacaktı ve bu çok saçma görünüyordu. Gelecekte her şeyin çevrim içi ve iş birliğine dayalı olacağını ve zor araçlardan çok daha basit olması gerektiğini düşündüm.”

Herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeyen bir tasarım platformu geliştirmeyi düşündü.

O dönemlerde Melanie, bir tasarım yazılımı geliştirmek için yeterli kaynağa ve teknik uzmanlığa sahip değildi. Bu yüzden yalnızca belli bir ürün kategorisiyle, lise yıllığıyla başladı ve 2007 senesinde eşiyle Fusion Books şirketini kurdu. Bu sırada üniversiteyi bıraktı. Yine kendi sözleriyle:

“Annemin oturma odası benim ofisim oldu, erkek arkadaşım da iş ortağım oldu. Okulların yıllıklarını gerçekten çok basit bir şekilde oluşturmalarını sağlamaya başladık. Daha sonra bunları fiziksel olarak basıp Avustralya'nın her yerindeki okullara dağıttık.”

Tüm bunlar olurken geniş bir tasarım platformu hayalini hiçbir zaman gözden çıkartmadı.

Melanie'nin Silikon Vadisi'nin efsanevi sermayedarı Bill Tai ile şans eseri karşılaşması, hayatının gidişatını değiştirdi. Onunla kısa bir konuşma yaptıktan sonra Tai, hepsi bir arada tasarım platformu yaratma konusundaki hayalini tartışmak üzere onu San Francisco'da buluşmaya davet etti.

Bu süre zarfında Canva'nın tohumları filizlenmeye başladı. 2012 yılında, aylarca süren sıkı çalışma ve özveriden sonra, Canva'nın ilk finansman turuna tahmin edilenden fazla talep geldi ve şirket, yatırımcılardan 1.6 milyon dolarlık bir başlangıç ​​yatırımı ve Avustralya hükûmetinden de 1.4 milyon dolarlık bir fon aldı. Bu, Melanie'nin vizyonunun potansiyelini kanıtladı.

Sonraki sene, kullanıcıların ücretsiz olarak tasarımlar oluşturmasına olanak tanıyan web sitesi açıldı.

Beş yıl boyunca yatırımcılara sunum yaptıktan, sayısız reddedilmeyle ve istediğini alamadığı mühendislerle karşılaştıktan sonra nihayet 2013 yılında platformu başlattı. Melanie Perkins, Canva'nın CEO'su ve kurucu ortağı olduğunda yalnızca 26 yaşındaydı.

O zamandan bu yana Canva; Felices, Blackbird Ventures, Sequoia Capital China, T. Rowe Price ve daha birçok yatırımcının dahil olduğu çeşitli yatırımcılardan çok sayıda yatırım turu alarak büyük bir başarı elde etti; birçok ödülle onurlandırıldı.

Günümüzde Canva, 25 milyar dolar değerinde ve hissesinin %30’u hayır kurumlarına bağışlanıyor. Melanie Perkins ise 2021 yılında 6.5 milyar dolarlık net servetiyle Avustralya’nın en zengin kadınları arasına girmişti. 2023 senesinde de Forbes’in milyarderler listesinde yer aldı.

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