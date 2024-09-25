En çok kullanılan tasarım araçlarından Canva, Adobe ile olan rekabetini halka arzda da sürdürmenin peşinde.

Grafik tasarım dünyasında devrim yaratan ve günümüzde birçok şirket ve bireysel kullanıcıların tercihi hâline gelen Canva, uzun süredir beklenen halka arzı için hazırlıklarını hızlandırıyor.

Canva'nın kurucusu Melanie Perkins, Canva’nın kuruluşundan bu yana hedeflerinin, projelerini herkes için erişilebilir kılmak olduğunu belirtiyor. Bugün 26 milyar dolarlık değeriyle dikkat çeken şirket, halka arz sürecinde Adobe gibi devlerle rekabet edebilmek adına stratejik yatırımlar yapıyor.

Perkins'in belirttiğine göre şirketin halka arz süreci artık oldukça yakın ve Canva bu süreçte yapay zekâ teknolojisine büyük bir yatırım yaparak rekabet avantajı sağlamayı hedefliyor. Bildiğiniz üzere şirket, Temmuz ayında üretken yapay zekâ girişimi Leonardo.Ai’yi satın almıştı ve Magic Studio gibi yapay zekâ destekli araçlarla kullanıcılarına daha gelişmiş içerik oluşturma imkânı sunmuştu. Bu adımlar, Canva’nın Adobe gibi köklü rakiplerine karşı daha güçlü bir konuma gelme çabasının bir parçası.

Canva'nın halka arzı ne zaman gerçekleşecek?

Canva’nın CEO’su Perkins, şirketin halka arzı hakkında net bir tarih vermese de yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde bu sürecin yıl sonuna kadar gerçekleşebileceği yönünde ipuçları verdi ancak yönetimle ilgili soru işaretleri nedeniyle halka arzın 2026’ya kadar sarkabileceği düşünülüyor. Şirketin halka arzla birlikte elde edeceği sermayenin, yeni ürün geliştirmeleri ve yapay zekâ yatırımları için kullanılacağı öngörülüyor.

Canva’nın halka arz süreci öyle ya da böyle şirkete katkı sağlayacak ancak Adobe gibi dev rakipler karşısında başarılı olup olmayacağı, özellikle günümüzde her tarafı çepeçevre saran yapay zekâ teknolojisiyle sağladığı yeniliklere bağlı olacak.

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