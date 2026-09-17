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KVKK Açıkladı: Canva, Türkiye'de Veri İhlaline Uğradı!

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KVKK, tasarım platformu Canva'nın Türkiye'de veri ihlaline uğradığını açıkladı. Kişisel bilgiler ele geçirildi.

KVKK Açıkladı: Canva, Türkiye'de Veri İhlaline Uğradı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İnternet dünyasının en çok kullanılan görsel tasarım platformlarından biri olan Canva, ciddi bir siber güvenlik olayıyla karşı karşıya kaldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan resmi duyuruya göre şirkette veri ihlali yaşandı.

KVKK’ya göre şirketin veri sorumlusu sıfatını taşıyan "Canva Pty Ltd" kuruma veri ihlali bildiriminde bulundu. Platformun kullandığı üçüncü taraf bir sistemde meydana gelen yetkisiz erişim, kurumsal verilerin dışarı sızmasına yol açtı.

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KVKK Açıkladı: Canva, Türkiye'de Veri İhlaline Uğradı!
can

424 organizasyon ve kuruluş doğrudan etkilendi, kişisel verilere ulaşıldı

can

Yapılan ilk değerlendirmelere göre tehdit aktörleri, veri işleyen ile kurulan bağlantıyı suistimal ederek sistemdeki bazı kişisel verileri dışarı aktarmayı başardı. Bu güvenlik açığından Türkiye'de faaliyet gösteren tam 424 organizasyon ve kuruluş doğrudan etkilendi. Ancak olaydan etkilenen gerçek kişilerin toplam sayısı henüz netleştirilemedi.

KVKK tarafından kamuoyuna aktarılan detaylar, sızıntının sadece basit kullanıcı bilgilerini kapsamadığını, oldukça kritik kurumsal dokümanlara kadar uzandığını gösteriyor. Sızdırılan veriler arasında Canva müşterisi olan şirketlerin çalışanlarına ait ad-soyad, iş e-posta adresi, iş yeri konumu ve kurumsal telefon numaraları yer alıyor.

Bununla da kalmayan ihlal; şirketlerin Canva ile paylaştığı ölçüde müşteri sipariş formlarını, veri koruma anlaşmalarını, ana hizmet sözleşmelerini, kesilen faturaları ve taraflar arasındaki diğer rutin iş yazışmalarını da kapsıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 16.09.2026 tarih ve 2026/2037 sayılı kararıyla konuya ilişkin detaylı incelemenin sürdüğünü ve sürecin şeffaflıkla takip edildiğini belirtti.

Canva tarafında yaşanan bu ihlal sonrasında kullanıcıların izleyebileceği iletişim kanalları da resmi bildirimde paylaşıldı. Süreçten etkilenip etkilenmediğini öğrenmek veya sızıntının detayları hakkında doğrudan veri sorumlusuna danışmak isteyen kişiler, platformun resmi yardım merkezi üzerinden yetkililerle temas kurabilir.

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