Capcom Siber Saldırıya Uğradı: 11 Milyondan Fazla Kullanıcı Verisi Sızdırıldı!

Oyun devi Capcom saldırıya uğradı. Capcom ID sistemine düzenlenen siber saldırı sonucu 11,7 milyondan fazla kullanıcının verileri sızdırıldı.

Dünyanın dört bir yanında sürekli olarak siber saldırıların ve veri ihlallerinin yaşandığını görüyoruz. Bu tarz olaylar sektör fark etmeksizin maalesef gerçekleşiyor. Şimdi ise oyun dünyasının en köklü şirketlerinden biri olan, Resident Evil gibi yapımlarla bildiğimiz Capcom’da böyle bir olay baş gösterdi.

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Capcom, çevrim içi üyelik altyapısı olan Capcom ID sistemine yönelik ciddi bir siber saldırı gerçekleştiğini resmen duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre olay, üçüncü bir tarafın yetkisiz erişim sağlamasıyla meydana geldi.

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11,7 milyondan fazla kullanıcı eklendi

Yetkisiz erişim sağlamasıyla meydana gelen olaydan toplamda 11,7 milyondan fazla kullanıcının etkilendiği bildirildi. Yetkisiz erişim vakaları genellikle dijital kapıların zorlanıp içeriye sızılmasına benzer. Burada da sistemin güvenlik duvarları aşılarak kullanıcı havuzuna ulaşıldığı görülüyor. Firma, olayın ilk olarak 19 Ekim tarihinde Capcom ID üzerinde "potansiyel yetkisiz erişime işaret eden şüpheli hareketler" fark edilmesiyle başladığını açıkladı. Şüpheli aktivite algılandığı anda erişim derhal engellendi ve teknik inceleme süreci başlatıldı ancak yapılan detaylı araştırmalar sonucunda yetkisiz erişimin çoktan gerçekleşmiş olduğu tespit edildi.

Açıklanan resmi detaylara bakıldığında ihlalin boyutunun kullanıcı e-posta adresleri üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. Saldırganlar milyonlarca kullanıcının e-posta adresini ele geçirirken 43 hesaba ait doğum tarihi, cinsiyet, ülke/bölge ve takma ad gibi profil verilerinin de sızdırıldığı tespit edilmiş. Kredi kartı bilgilerinde veri ihlali yaşanmadığı da eklenmiş.

Saldırı yönteminin tespit edildiğini ve gerekli müdahalelerin tamamlandığını vurgulayan Capcom, Capcom ID altyapısını kullanan servislerin aktif kalmayı sürdürdüğünü duyurdu. Çevrim içi hizmetler için Capcom ID bağlantısı gerektiren Street Fighter 6 gibi popüler yapımlar dahil olmak üzere tüm oyun ve platformlar kesintisiz oynanabiliyor. Ancak tehlike oyuncular için tamamen geçmiş değil. Öyle ki yetkililer, sızdırılan e-posta adreslerinin kimlik taklidi yapılarak dolandırıcılık amaçlı kullanılabileceği uyarısında bulundu. Kullanıcıların Capcom adını taşıyan şüpheli e-postalara ve oltalama girişimlerine karşı dikkat göstermesi öneriliyor.