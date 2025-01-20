Casio'nun yakın zamanda tanıttığı ilginç tasarımlı yüzük saati CRW-001'in Türkiye'ye geleceği açıklandı. Fiyatı da belli oldu.

Saatleriyle tanıdığımız dev marka Casio, geçtiğimiz aylarda çok ilginç bir ürünle karşımıza çıkmıştı. Şirket, ikonik saat tasarımını yüzük formunda sunan CRW-001 isimli bir ürün tanıtmıştı ve yurt dışında satışa sunmuştu.

Şimdi ise bu yüzük saat ülkemizde de listelenmeye başladı. Yakında Türkiye’deki müşteriler de saati satına alabilecekler.

5.429 TL’den satılacak

Dünyada bir ilk olarak nitelendirilen bu yüzük saat, Türkiye’de 5 bin 429 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yakında olduğu belirtilse de CRW-001’in ne zaman satışına başlanacağı konusunda tam bir bilgi yok.

Şirketin 50. Yılına özel hazırlanan CRW-001 yüzük saat, su geçirmez tam metal tasarıma sahip. Boyutları 25,2x19,5,6,2 mm iken ağırlığı ise 16 gram olarak açıklanmıştı. Birden fazla yüzük boyutunda hazırlanan ürün, kompakt bir LCD ekranla geliyor. Buradan saati, dakikaları ve saniyeleri görebiliyorsunuz. Ayrıca 3 farklı tuşu da var. Bu tuşlar; tarihi gösterme, farklı bir zaman dilimini gösterme ve kronometre olarak kullanmanıza yarıyor.

Bunlar dışında yüzük saatte, ışık ve alarm özellikleri de var. Alarm, ses yerine yanıp sönen bir sisteme sahip. Tek bir bataryayla geldiğini ve su geçirmez olduğunu belirtelim. Şirket, cihazın pilinin 2 yıl civarında dayanabildiğini ve sonrasında kolayca değiştirilebilir olduğunu da ekledi.