Samsung'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü akıllı yüzüğü Galaxy Ring'e iki yeni model daha eklendi.

Samsung, akıllı yüzük pazarına henüz girmemiş olmayanları da hedefleyerek Galaxy Ring serisine iki yeni boyut eklediğini duyurdu.

22 Ocak’tan itibaren kullanıcılar 14 ve 15 numara boyutlardaki Galaxy Ring'leri satın alabilecekler. Bu yeni iki boyut ile birlikte Galaxy Ring artık 5 ile 15 numara arasında bir boyut aralığı sunuyor. Yine de şirket boyut ve renk seçeneklerinin bölgeye göre farklılık gösterebileceği konusunda uyarıyor.

14 ve 15 numaralı yeni Galaxy Ring'ler daha uzun pil ömrü sunuyor olabilir

Samsung’un yeni duyurusunda Galaxy Ring’in ağırlığı veya pil ömrü hakkında ayrıntılar yer almasa da piyasadaki mevcut modellerde büyük boyutlardaki yüzüklerin daha büyük piller içerdiği ve ek bir günlük kullanım süresi sağladığı biliniyor. Bu da 14 ve 15 numara Galaxy Ring'lerin daha uzun kullanım süresi sunacağını gösteriyor olabilir.

Yeni eklenen iki boyutu önemli kılan bir diğer etken de özellikle numara aralığının üst sınırındaki kullanıcılara yeni seçenekler sunulabilecek olması. Yarım numara farkın bile kullanıcı deneyimini etkileyebileceği göz önüne alındığında, yeni iki numaradan önceki en üst numara olan 13 numarayı kullanan kullanıcılar, Galaxy Ring'lerini 14 veya 15 numara ile değiştirdiğinde günlük kullanımda daha fazla konfor elde edebilir.

Peki siz gelecekte Galaxy Ring satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.