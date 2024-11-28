Casio, 41 yıl sonra ünlü G-Shock dijital saatini DW-5000R modeliyle yeniden tanıttı. Yeni model orijinal tasarımı birebir yansıtıyor.

Casio, ünlü G-Shock dijital saatinin 41 yıl sonra yeniden üretildiğini açıkladı. Yeni DW-5000R modeli, ilk G-Shock saatinin tasarımını tam anlamıyla yansıtıyor.

Casio, 1983 yılında piyasaya sürdüğü ilk G-Shock dijital saatin tasarımını günümüze taşıyor. DW-5000R, orijinal DW-5000C modeline tamamen sadık kalacak şekilde yeniden tasarlandı.

Yeni DW-5000R'nin özellikleri

Tasarımda kayış üzerindeki detaylar ve uzunluk gibi özellikler bile aynı şekilde korunmuş. Ancak modelde bazı küçük güncellemeler de yer alıyor. Kasa boyutu 42.3 mm'ye yükseltilmiş, düğmeler kısaltılmış ve su geçirmezlik seviyesi ise "20 BAR" olarak belirtilmiş. Orijinal G-Shock tasarımının sağlamlık ve dayanıklılık odaklı yapısı, hala modelin çekici yönlerinden biri.

İlk çıktığında mekanik saatlerin kırılganlığına karşı dayanıklı bir alternatif arayışından doğan G-Shock, “üçlü 10” direncine sahipti; yani 10 yıl pil ömrü, 10 bar su geçirmezlik ve 10 metrelik bir düşüşe dayanabilme özelliği sunuyordu. Yeni DW-5000R, bu dayanıklılığı modern özelliklerle birleştiriyor. Çevre dostu biyokütle plastik kullanımı ve LED arka aydınlatma gibi yenilikler de saatin tasarımında yer alıyor.

Casio, DW-5000R modelini 13 Aralık'ta Japonya'da satışa sunacak. Modelin küresel satış durumu ve fiyatı hakkında bilgi almak için Casio'dan açıklama bekleniyor.