Casio'nun İlk Akıllı Yüzüğü İnovatif Özelliklerle Geliyor

Casio'nun akıllı yüzüğü, daha önce pek görmediğimiz bazı özelliklerle geliyor.

Casio, akıllı yüzük pazarına giren son aktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce nadiren de olsa gördüğümüz saatli yüzüklerin bu akıllı versiyonunda Casio, dikkat çekici bir modelle karşımıza çıktı. Japon firma, dijital saat üretmeye başlamalarının 50. yılını da bu modelle kutluyor.

Yüzüğün saat kısmı 1 inçten daha küçük olsa da Casio, bir şekilde bu yüzüğün ekranına retro görünümlü, 6 segmentli bir LCD ekran yerleştirmeyi başardı. Bu saatin ekranında saatler, dakikalar ve saniyeler gösteriliyor. Yüzüğün üzerinde üç farklı fonksiyonel düğme bulunuyor ve bu düğmeler ile saati ya da tarihi ayarlamak, yüzüğü kronometre olarak kullanmak mümkün.

Ekranın ışığı da çalışıyor

Yüzük saatin ekranı aynı zamanda ışığa da sahip. Ayrıca cihazın sahip olduğu alarm fonksiyonu kullanıldığında da ışıklar çıkarıyor ve sesli uyarıda da bulunuyor. Casio'dan gelen açıklamaya göre bu saat tek bir pile sahip ve bu pil yenilenmeden önce yaklaşık iki yıl boyunca yüzük saati çalıştırabiliyor.

Casio'nun bu yüzük saatinin üretiminde metal tozları ile enjekte kalıplar kullanılarak üretildi. Bu yüzden de saat yüzüğün Timex'in saat yüzüğü gibi ayarlanabilir bir yapısı yok ve standart olarak 10,5 numara ölçü ile geliyor.

Casio'nun bu saat yüzüğü Japonya'da 19.800 Yen (4 bin 404 TL) fiyat etiketiyle satışa sundu.