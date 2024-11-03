Casio, şehir hayatına uygun G-SHOCK Urban Utility serisini tanıttı. Seri dört modelden oluşuyor.

Casio, şehir hayatına uygun yeni G-SHOCK Urban Utility serisini tanıttı. Dört modelden oluşan bu seri, dayanıklılık ve işlevsellik sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Serideki modeller arasında klasik DW-5610UU ve daha gelişmiş GA-B2100LUU öne çıkıyor. Her iki model de çevre dostu biyokütle plastik kullanılarak tasarlandı.

G-SHOCK Urban Utility serisinin öne çıkan özellikleri

DW-5610UU, yeşil ve gri renk alternatifleriyle geliyor; katmanlı çerçeve tasarımı ve ters LCD ekranı, düşük ışık koşullarında okunabilirliği artırıyor. GA-B2100LUU ise bej ve gri seçenekleriyle dikkat çekiyor ve iki tonlu çerçevesi ile hafif karbon fiber takviyeli yapısı, kullanıcı deneyimini geliştirebilmeyi amaçlıyor.

G-SHOCK Urban Utility serisi, 20 ATM suya dayanıklılık ve darbe direnci ile günlük kullanım için uygun özellikler barındırıyor. Saatler, Bluetooth bağlantısı ile “CASIO WATCHES” uygulamasıyla senkronize olabiliyor. Tough Solar teknolojisi sayesinde güneş enerjisiyle şarj olabilen bu modeller, enerji tasarrufu modunda 18 aya kadar çalışabiliyor. G-SHOCK Urban Utility serisinin ise Kasım 2024’te satışa sunulması bekleniyor.