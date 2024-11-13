Casio, sağlık takibi özellikleriyle donatılmış yeni G-SHOCK MOVE modellerini tanıttı. Yeni saat modelleriyle sağlık takibi yapılabiliyor olacak.

Casio, G-SHOCK MOVE serisine eklediği DW-H5600MB-8A9 (Gri) ve DW-H5600MB-1A4 modelleriyle sağlık takibi özelliklerini sunuyor. G-SHOCK’un ünlü dayanıklılığını sağlık izleme araçlarıyla bir araya getiren bu modeller, hem fitness hem de günlük kullanım için uygun olarak tasarlandı.

G-SHOCK MOVE DWH5600, ikonik sekizgen şekli ve metal çerçeve tasarımı değiştirmedi. Çevre dostu biyolojik bazlı reçine kayışı ile Casio, sürdürülebilir malzemelere olan bağlılığını da sürdürüyor. Saat, G-SHOCK’un tanınan dayanıklılığını koruyarak çevreye duyarlı bir seçenek olarak sunuluyor.

Casio ile fitness ve sağlık takibi

DWH5600, kalp atış hızı izleme, adım ve kalori takibi gibi temel fitness özelliklerine sahip. Optik sensör, antrenmanlar boyunca kalp atış hızını izlerken, ivme ölçer adımları kaydediyor olacak ve yakılan kalorileri tahmin edicek. Ayrıca kandaki oksijen sensörü oksijen doygunluğunu ölçerek günlük sağlık ve iyileşme hakkında daha net bir görüş sunuyor olacak.

Casio, Polar ile iş birliği yaparak DWH5600’e gelişmiş performans araçları ekledi. Böylelikle koşu indeksi performansı değerlendirirken, kardiyo yükü ve yük durumu antrenman yoğunluğunu da izleyebilecek. Enerji kaynağı dağılımı, egzersiz sırasında vücudun kullandığı enerji türlerini gösterecek ve gece yenilenmesi, uyku ve iyileşmeyi değerlendirerek bir sonraki antrenmana hazırlıklı olmayı da sağlayacak. Yüksek çözünürlüklü LCD ekran, parlak ışıkta bile net okunabilirlik sunacak ve kullanıcıların sağlık verileri, aktivite takibi ve akıllı bildirimler arasında kolayca gezinmesine olanak tanıyacak. USB ve güneş enerjisi ile çift şarj seçeneği sunacak olan DWH5600, sık sık şarj etme ihtiyacını da azaltacak.

Casio G-SHOCK MOVE DWH5600 modelleri DW-H5600MB-1A4 ve DW-H5600MB-8A9 ABD'de 320 dolar fiyatla satışa sunulmaya başladı.