Casio'nun Yeni Nissan GT-R Temalı G-Shock Saatinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

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Casio, Nissan GT-R temalı yeni G-Shock saatinin özelliklerini ve çıkış tarihini açıkladı. Saat, mat siyah tasarımıyla dikkat çekiyor.

Casio, Nissan Japonya ile yaptığı iş birliği ile altıncı Nissan GT-R temalı G-Shock saatini duyurdu. G-SHOCK DW-5600 modeli olarak karşımıza çıkacak bu özel saat, tamamen mat siyah bir tasarıma sahip olacak ve GT-R logosu, ekranın üst kısmında yer alacak.

Yeni G-Shock, pozitif LCD ekran ve elektrolüminesans arka aydınlatma ile donatıldı. Önceki modellerinde olduğu gibi bu saat de özel bir kutu içerisinde sunulacak. 

GT-R temalı saatin öne çıkan özellikleri

gtr temalı casio saat

Saatin dikkat çeken özellikleri arasında 1/100 saniye kronometre, darbelere karşı dayanıklılık ve 200 metre su geçirmezlik bulunuyor. Ayrıca otomatik takvim, alarm, saat başı sinyal ve 24 saat geri sayım sayacı gibi işlevler de bekleniyor.

gtr temalı casio saatinin kutulu görseli

G-SHOCK DW-5600, 17 Ekim'de Japonya'daki Nissan bayilerinde ve online mağazalarda satışa sunulacak. Fiyatı 19,800 yen (yaklaşık 133 ABD doları) olarak belirlenmiş durumda. Casio, aynı zamanda 25 Ekim'de DQD-851J-8JF masa saatini de piyasaya sürecek. 

Retro A158 dijital kol saatinden ilham alınarak geliştirilen masa saati, otomatik zaman ayarı gibi işlevleriyle de dikkat çekeceğe benziyor.
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/10/10/nissan-gtr-themed-g-shock-watch-launching-soon/
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