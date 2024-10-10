Casio, Nissan GT-R temalı yeni G-Shock saatinin özelliklerini ve çıkış tarihini açıkladı. Saat, mat siyah tasarımıyla dikkat çekiyor.

Casio, Nissan Japonya ile yaptığı iş birliği ile altıncı Nissan GT-R temalı G-Shock saatini duyurdu. G-SHOCK DW-5600 modeli olarak karşımıza çıkacak bu özel saat, tamamen mat siyah bir tasarıma sahip olacak ve GT-R logosu, ekranın üst kısmında yer alacak.

Yeni G-Shock, pozitif LCD ekran ve elektrolüminesans arka aydınlatma ile donatıldı. Önceki modellerinde olduğu gibi bu saat de özel bir kutu içerisinde sunulacak.

GT-R temalı saatin öne çıkan özellikleri

Saatin dikkat çeken özellikleri arasında 1/100 saniye kronometre, darbelere karşı dayanıklılık ve 200 metre su geçirmezlik bulunuyor. Ayrıca otomatik takvim, alarm, saat başı sinyal ve 24 saat geri sayım sayacı gibi işlevler de bekleniyor.

G-SHOCK DW-5600, 17 Ekim'de Japonya'daki Nissan bayilerinde ve online mağazalarda satışa sunulacak. Fiyatı 19,800 yen (yaklaşık 133 ABD doları) olarak belirlenmiş durumda. Casio, aynı zamanda 25 Ekim'de DQD-851J-8JF masa saatini de piyasaya sürecek.

Retro A158 dijital kol saatinden ilham alınarak geliştirilen masa saati, otomatik zaman ayarı gibi işlevleriyle de dikkat çekeceğe benziyor.