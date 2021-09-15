Casper, üst düzey oyun deneyimine ek olarak yüksek performansa ihtiyaç duyan tüketiciler için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarı Excalibur G911'i duyurdu. Tasarımıyla da teknik özellikleriyle de mest eden dizüstü bilgisayar, fiyatıyla da tercih sebebi olacak gibi görünüyor.

Türkiye'nin köklü teknoloji şirketlerinden Casper, "Excalibur G911" olarak isimlendirdiği yeni oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu. 2021 yılında mümkün olan en üst düzey özelliklerin yer aldığı dizüstü bilgisayar, oyuncuların gönlünü çeleceği gibi yüksek performanslı dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyan profesyonelleri de etkileyecek gibi görünüyor. Peki Casper'ın yeni dizüstü bilgisayarı, tüketicilere neler vadediyor?

Casper'ın performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarı, tasarım açısından da hiç fena değil. Tamamen metal kasaya sahip olan dizüstü bilgisayar, sahip olduğu 27 mm'lik kalınlık değeri ile dikkat çekiyor. RGB aydınlatma, oldukça geniş havalandırma boşlukları ve keskin hatları da Excalibur G911'i tasarım açısından ön plana çıkaran detaylar olarak bizleri karşılıyor.

Karşınızda Casper Excalibur G911

Casper Excalibur G911, Intel'in 11. nesil işlemcilerinden güç alıyor. Bu bağlamda tüketiciler, Intel Core i9-11980HK ya da Intel Core i7-11800H işlemcilerinden bir tanesini tercih edebiliyorlar. 64 GB'ye kadar DDR4 RAM ve 4 TB'ye kadar da M.2 SSD ile kombine edilebilen dizüstü bilgisayarın 16 inç boyutundaki ekranı ise tüketicilere QHD çözünürlük sunuyor. 165 Hz tazeleme oranı ve 5 ms gecikme süresi değerine sahip olan bu ekran, sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü içeriyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarda 720p çözünürlük sunan dahili bir web kameranın olduğunu da belirtelim.

Casper'ın oyuncu ve profesyoneller için geliştirdiği Excalibur G911, GPU konusunda da oldukça etkileyici bir deneyim sunuyor. Bu bağlamda tüketiciler, NVIDIA GeForce RTX3060, NVIDIA GeForce RTX3070 ya da NVIDIA GeForce RTX3080 GPU'larından bir tanesini tercih edebiliyorlar. 3 adet USB Type-A 3.1, 1 adet USB Type-C (Thunderbolt 4), 1 adet mini DisplayPort ve 1 adet de HDMI giriş portuna sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 bağdaştırıcı ile geliyor. Bu denli üst düzey özelliklere sahip modelin ağırlığı ise 2,5 kilogram olarak açıklandı.

Casper, yeni dizüstü bilgisayarının üst fiyat limitini açıklamadı. Bunun nedeni, Excalibur G911'in farklı kombinasyonlarda özelleştirilebiliyor oluşu. Yani istemeyen bir tüketici, bu dizüstü bilgisayarı işletim sistemi olmadan satın alabiliyor. Öte yandan; dileyen bir kullanıcı da 4 TB yerine 500 GB'lik bir SSD tercihinde bulunabiliyor. Ancak şirketin seçtiği bir konfigürasyonu sizlerle paylaşmadan da geçmeyeceğiz;

Eğer Intel Core i7-11800H işlemci, 8 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX3060 GPU, 500 GB M.2 SSD isterseniz ve işletim sistemi satın almazsanız, Excalibur G911'e 17 bin 679 TL karşılığında sahip olabilirsiniz. Ürünün tüm detaylarını ve konfigürasyon seçeneklerine göz atmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.