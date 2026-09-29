Casper Nirvana AIO A970 İncelemesi: En iyi All In One PC Alternatifilerinden Biri Olabilir mi?

27 inçlik 2K QHD ekranı, Intel Core Ultra serisi işlemcileri ve sadece 19.6 mm'lik şık tasarımıyla Casper Nirvana AIO A970, profesyonel çalışma alanları için tasarlandı.

Ofisinizde veya evden çalışırken masanızdaki kablo karmaşasından kurtulup, yüksek performansı tek bir ekranda toplamak istiyorsanız Casper Nirvana AIO A970 tam da aradığınız çözüm olabilir. 46.229 TL'den başlayan fiyatlarıyla bu model; 2K QHD IPS ekranı, esnek pivot standı ve 45W TDP destekli yeni nesil Intel işlemcileriyle özellikle grafik tasarım, veri analizi ve içerik üretimi yapan profesyonellere odaklanıyor.

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Çalışmak için kullanabileceğim bir hepsi bir arada bilgisayar arıyorum, Casper Nirvana A970 beklentilerimi karşılar mı?

Casper Nirvana AIO A970, özellikle modern ofisler ve evden çalışanlar için tasarlanmış, hem performansı hem de ergonomisiyle öne çıkan bir hepsi bir arada bilgisayardır. Intel Core Ultra 7 255H, Core 5 210H veya 13. Nesil i7 13620H işlemci seçenekleri sayesinde çoklu görevlerde takılmadan çalışmanıza olanak tanır. Sadece 19.6 mm inceliğindeki çerçevesiz tasarımı masanızda çok az yer kaplar çünkü tüm donanım incecik bir monitörün içerisine entegre edilmiştir.

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Ekran kalitesi benim için önemli. Casper Nirvana AIO A970'in ekranı nasıl bir deneyim sunuyor?

Casper Nirvana AIO A970'in 27 inç boyutundaki ekranı, 2K QHD (2560 x 1440) çözünürlük ve IPS panel teknolojisi sunarak metinleri ve grafikleri son derece net bir şekilde görmenizi sağlar. Doğal gün ışığı alan ofislerde çalışıyorsanız 300 NIT parlaklık seviyesi sayesinde yansımalara takılmadan işinize odaklanabilirsiniz. Tasarım veya veri analizi gibi ince detay gerektiren işlerde geniş ve kaliteli ekranı verimliliğinizi artırır.

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45-55 bin lira bütçem var. Fiyat performans açısından Casper A970 modeline bakmalı mıyım?

46.229 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip Casper Nirvana AIO A970, bu bütçe aralığında sunduğu donanım ve ergonomi özellikleriyle güçlü bir fiyat performans alternatifi oluşturur. DDR5 4800MHz RAM (64GB'a kadar destekli) ve 6400MB/s okuma hızlarına ulaşabilen PCIe 4.0 M.2 SSD seçenekleri sayesinde iş, günlük kullanım ve multimedya ihtiyaçlarınız için akıcı bir deneyim elde edersiniz.

Casper Nirvana A970 Teknik Özellikleri ve Dayanıklılık Verileri

Casper Nirvana AIO A970'in teknik kapasitesi ve zorlu koşullara karşı askeri standartlarda test edilen dayanıklılık verileri şu şekildedir:

Özellik / Test Casper Nirvana AIO A970 Detayları İşlemci Seçenekleri Series 2 Intel Core Ultra 7 255H Ai, Core 5 210H, 13. Nesil i7 13620H Ekran 27 inç, 2K QHD (2560x1440), IPS, 300 NIT Bellek (RAM) DDR5 4800MHz (8GB'tan 32GB'a kadar seçenekler, 64GB maks. destek) Depolama PCIe 4.0 M.2 SSD (2TB'a kadar), PCIe 3.0 seçenekleri Bağlantı Wi-Fi 6 / 6E, Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen1 & Gen2, Type-C, HDMI, DP, RJ45 Kamera & Ses 3.1MP FHD+ Gizlenebilir (Bas-Çıkar) Kamera, 2x 3W Dolby Audio Hoparlör Yüksek Sıcaklık Testi 60℃, 4 saat çalışır şekilde onaylı Düşük Sıcaklık Testi -20℃, 4 saat çalışır şekilde onaylı Toz Testi 100 mesh, 8.9m/s hızında, 12 saat dayanıklılık

Evden çalışıyorum ve uzun saatler masa başındayım. Casper A970 ergonomik mi?

Casper Nirvana AIO A970, tamamen alüminyum materyalden üretilen esnek pivot stand tasarımıyla uzun çalışma saatlerinde duruş bozukluklarını önlemeye yardımcı olur. Ekranı kendi konforunuza göre ayarlayabilirsiniz çünkü stant 90 derece kendi ekseninde dönebilir, 120 mm yukarı-aşağı hareket edebilir ve 20 derece sağa-sola veya öne-arkaya esneyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Nirvana AIO A970 modelinde kamera güvenliği nasıl sağlanıyor?

Casper Nirvana AIO A970, bas-çıkar mekanizmalı 3.1MP FHD+ gizlenebilir bir kameraya sahiptir. Video konferanslarınız bitince kamerayı kasanın içine iterek gizleyebilir, böylece fiziksel olarak gizliliğinizi güvence altına alabilirsiniz.

İşlemci ısındığında performans kaybı yaşar mıyım?

Casper Nirvana AIO A970'te dinamik fan kontrolü ve yüksek verimli bakır tabanlı soğutucular kullanılır. Bu soğutma teknolojisi sayesinde işlemciden çıkan ısı hızlıca dışarı atılır ve sistem yoğun yük altında çalışırken bile serin kalır.

Casper Nirvana A970 hangi işletim sistemleriyle geliyor?

Cihazı satın alırken Windows 11 Pro, Windows 11 Home Single Language veya FreeDOS (işletim sistemsiz) seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Casper, işletmeler için güvenlik ve yönetim kolaylığı sunan Windows 11 Pro'yu önermektedir.

Casper Nirvana A970 VESA montaj standardını destekliyor mu?

Evet, Casper Nirvana AIO A970 modelinde VESA desteği bulunmaktadır. Kendi esnek standı haricinde farklı bir monitör kolu veya duvara asma aparatı kullanmak isterseniz cihaz bu yapıya uygundur.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana AIO A970, güçlü donanımına rağmen harici bir ekran kartı (GPU) barındırmaz ve sadece dahili grafik işlemcisiyle gelir. Bu nedenle, 3 boyutlu ağır modellemeler yapan mimarlar veya en yüksek grafik ayarlarında AAA kalite güncel oyunları oynamak isteyen "hardcore" oyuncular için ideal bir cihaz değildir. Cihaz daha çok profesyonel iş akışları, veri analizi, kodlama, günlük medya tüketimi ve ofis programları odaklı tasarlandığı için oyun bilgisayarı arayanların beklentilerini karşılamayacaktır.